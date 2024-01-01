الجمعة.. انطلاق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024

سينطلق المشاركون من ربوع أرض الحضارات في مدينة العلا، ليعبر المسار من غرب السعودية إلى شرقها يتخللها العديد المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس، قبل أن يعود مجددًا إلى شواطئ البحر الأحمر ليختتم رحلته في مخيم البحر في مدينة ينبع، حيث يخوض المتسابقون تحديات جديدة على مدار 15 يومًا من المنافسات.