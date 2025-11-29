"بنزيما": كرة القدم معقّدة.. وأظهرنا شخصية قوية أمام الشباب

أدلى الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، بتصريحات عقب الفوز على الشباب 4–1 والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الفريق لم يكن جيدًا في المباريات الأخيرة، لكن الأداء تحسّن وظهر بشخصية قوية.
وأوضح "بنزيما" أن الفوز على الشباب مهم، خصوصًا بعد سلسلة مباريات لم يقدم فيها الاتحاد المستوى المنتظر، مضيفًا: «أحاول دائمًا تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، وهدفي أن أساعد زملائي».
وعلّق على تسجيله ثلاثة أهداف في المباراة قائلًا: «لم أكن أفكر بتسجيل ثلاثة، لكن كنت واثقًا من أني سأسجل، وكنت أقول لزملائي إن أي هدف أسجله يكون بفضلهم».
ووصف "بنزيما" كرة القدم بأنها «معقّدة جدًا»، في حديثه عن تذبذب مستويات الفريق، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل بجد، وأن الاتحاد سيكون في جاهزية أفضل بعد فترة الإجازة.
وعن تفضيله مواجهة أي من الأهلي أو الهلال أو الخلود في الدور نصف النهائي، قال: «لا يهم من سنواجه. علينا أولًا لعب نصف النهائي، وبعدها ننظر للأمام».
وأضاف في ختام حديثه لمراسل «ثمانية»: «بعد الدقيقة الأولى شعرنا أننا بحاجة لتقديم الأفضل لنفوز بهذه المباراة، لأن الشباب فريق ممتاز، وأعتقد أننا أظهرنا شخصية جيدة».
وجاء تأهل الاتحاد إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ليكمل عقد المتأهلين للدور القادم من البطولة.