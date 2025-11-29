"بنزيما": كرة القدم معقّدة.. وأظهرنا شخصية قوية أمام الشباب

وأوضح "بنزيما" أن الفوز على الشباب مهم، خصوصًا بعد سلسلة مباريات لم يقدم فيها الاتحاد المستوى المنتظر، مضيفًا: «أحاول دائمًا تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، وهدفي أن أساعد زملائي».