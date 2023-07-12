دورة الألعاب العربية الـ 15: الأثقال والمبارزة والطاولة وسلة للكراسي ترفع رصيد السعودية إلى 29 ميدالية

رفعت ألعاب الأثقال والمبارزة والطاولة وكرة السلة للكراسي المتحركة، الرصيد السعودي من الميداليات في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة في الجزائر، إلى 29 ميدالية، بعد أن حققت أمس الأربعاء سبع ميداليات (ثلاث فضيات وأربع برونزيات).
وجاءت أولى الميداليات الفضية عن طريق المنتخب السعودي لكرة الطاولة والذي خسر نهائي اللعبة من المستضيف الجزائر في نهائي اللعبة، الذي أُقيم في القاعة الرياضية بولاية تيبازة الجزائرية، وتوج الفرق بالميداليات الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي في الدورة، ورئيس الاتحاد العربي لكرة الطاولة القطري خليل المهندي، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطاولة شريف درقاوي.
حقق محمود آل حميد وعبدالرحمن البلادي لاعبا المنتخب السعودي لرفع الأثقال، أمس الأربعاء، ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية)، وجاءت الفضيتان بوساطة محمود آل حميد في منافسات (الخطف 73 كجم) و(النتر 173 كجم) فيما تحققت البرونزية عن طريق عبدالرحمن البلادي (وزن 73 كجم) .
وستخوض رفيف مطلق لاعبة المنتخب السعودي للأثقال، غدًا الخميس عند الساعة 5.00 مساء (توقيت السعودية) منافسات وزن 71 (سيدات)، وذلك بالقاعة المتعددة الرياضات، في العاصمة الجزائرية الجزائر.
حقق المنتخب السعودي للمبارزة برونزيتين في الدورة، بعد أن جاءت الميدالية الأولى في سلاح الابيه (رجال) بوساطة حسن عابد وعمر العكاس وفيصل عابد وزكريا الداوود، فيما تحققت الميدالية الثانية في سلاح السايبر (رجال) عن طريق سعد البقمي وزياد المطيري وعلي البحراني ومشاري البشير.
اكتفى المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، ببرونزية مسابقة اللعبة في الدورة، بفوزه مساء أمس على نظيره الفلسطيني بنتيجة 61/47 في نصف النهائي الذي أُقيم في صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر، محققًا الميدالية البرونزية فيما حقق الجزائر الميدالية الذهبية ونالت الإمارات الفضية.
وفي انطلاقة منافسات كرة السلة 3*3 تغلب الأخضر السعودي على نظيره الموريتاني بنتيجة 20/11، ومثّل المنتخب السعودي مناف آل سالم ومحمد الخاطر وريان الأحمد وسعد السبيعي، وسيواجه الأخضر اليوم الخميس عند الساعة 10.10 مساء (توقيت السعودية) على ملعب واقنوني، فيما يواجه فريق الرجال المنتخب القطري، عند الساعة 11.00 مساء (توقيت السعودية).
حجز المنتخب السعودي لكرة اليد البطاقة الأولى في نهائي المسابقة في الدورة بعد فوزه مساء أمس على المستضيف المنتخب الجزائري بنتيجة 20/19 بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 9/9 حيث سيلتقي المنتخب القطري في نهائي الدورة غدًا الجمعة.
أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريبه أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نظيره السوري، غدًا الجمعة في نهائي مسابقة كرة القدم، عند الساعة 11.00 مساء الجمعة (توقيت السعودية).
تُقام اليوم الخميس منافسات كرة الطاولة (فردي) في الأدوار التمهيدية للدورة، عند الثانية عشرة ظهراً، في القاعة الرياضية بولاية تيبازة الجزائرية، بمشاركة علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي.
يبحث المنتخب السعودي لكرة الهدف عن تحقيق برونزية مسابقة اللعبة عندما يلاقي نظيره القطري عند السادسة مساءً (توقيت السعودية) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته اليوم من نظيره الجزائري بالهدف الذهبي 7/8، في اللقاء الذي أُقيم بالقاعة المتعددة للرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، على الرغم من تقدمه في الحصة الأولى من اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ينطلق عند الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس (توقيت السعودية) سباق فردي العام للسيدات في ولاية تيبازة، بمشاركة 21 دراجة، لمسافة 58.6 كم، ويمثل الأخضر السعودي دانية سمباوة ومشاعل الحازمي ومنيرة الدريويش.
يدشن المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم الخميس منافساته في الدورة، عند الساعة الثانية عشرة مساءً (توقيت السعودية) بمسابقة (كاتا) فردي الرجال، والتي يشارك فيها مسفر الأسمري (قتال).
ويوجد في منافسات (قتال) الرجال سعود البشير وزن 60 كجم وفهد الخثعمي وزن 67 كجم وسلطان الزهراني وزن 75 كجم.
وفي منافسات السيدات (قتال) تشارك ملاك الخليدي (وزن 55 كجم) ونورة الراشد (50 كجم) ومريم آل صلاح (وزن 61 كجم).
فيما ستختتم مشاركة اليوم الأول بوساطة ملاك الخليدي ومنال الزيد ونورة الراشد في مسابقة كاتا جماعي (سيدات).