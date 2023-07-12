دورة الألعاب العربية الـ 15: الأثقال والمبارزة والطاولة وسلة للكراسي ترفع رصيد السعودية إلى 29 ميدالية

يبحث المنتخب السعودي لكرة الهدف عن تحقيق برونزية مسابقة اللعبة عندما يلاقي نظيره القطري عند السادسة مساءً (توقيت السعودية) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته اليوم من نظيره الجزائري بالهدف الذهبي 7/8، في اللقاء الذي أُقيم بالقاعة المتعددة للرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، على الرغم من تقدمه في الحصة الأولى من اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.