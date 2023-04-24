الأخضر تحت 15 عامًا يفتتح تدريباته في معسكر إيطاليا بمشاركة 22 لاعبًا

افتتح المنتخب السعودي تحت 15 عامًا اليوم الاثنين تدريباته في مدينة تيور الإيطالية، وذلك تحضيرًا للمشاركة في بطولة ديلي نازيوني الدولية والمقامة خلال الفترة من 25 إبريل وحتى الأول من شهر مايو المقبل.
ويحل المنتخب الوطني السعودي خلال منافسات البطولة في المجموعة الثالثة، وإلى جانبه منتخبي أيرلندا والتشيك.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، تحت إشراف المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز، شملت تأديتهم لتمارين لياقية متنوعة، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.
وتضم قائمة المنتخب 22 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن العتيبي، محمد بوخليف، محمد العتيبي، مشعل الداود، أحمد عين، أحمد مسلم، حسين الحكيم، يزيد الدوسري، مبارك المسرحي، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، رعد الشمراني، مراد المالكي، عادل عياش، أحمد حمزة، محمد الخلف، عبدلله هزازي، تركي القحطاني، نايف العنزي، طارش هزازي، عبدالرحمن سفياني، مختار برناوي.