الأخضر تحت 15 عامًا يفتتح تدريباته في معسكر إيطاليا بمشاركة 22 لاعبًا

وتضم قائمة المنتخب 22 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن العتيبي، محمد بوخليف، محمد العتيبي، مشعل الداود، أحمد عين، أحمد مسلم، حسين الحكيم، يزيد الدوسري، مبارك المسرحي، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، رعد الشمراني، مراد المالكي، عادل عياش، أحمد حمزة، محمد الخلف، عبدلله هزازي، تركي القحطاني، نايف العنزي، طارش هزازي، عبدالرحمن سفياني، مختار برناوي.