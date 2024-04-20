دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: الرصيد السعودي يرتفع إلى 54 ميدالية.. ومنتخبا الطائرة واليد يكسبان قطر والبحرين

سيطر المنتخب السعودي للريشة الطائرة على ميداليات اليوم الثاني من مسابقة الريشة المقامة على مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، بحصوله على 7 ميداليات متنوعة (3 ذهبيات، فضيتين، برونزيتين) اليوم السبت؛ ليرفع بذلك الرصيد السعودي إلى 54 ميدالية (25 ذهبية، 17 فضية، 12 برونزية).
وجاءت ميداليات أخضر الريشة بحصوله على ذهبية وفضية فردي الرجال، بفوز اللاعب يزن الصائغ في النهائي على زميله فهد المالكي بنتيجة 2 – 0.
واستحوذ أخضر الريشة على ذهبية وفضية الزوجي المختلط، بفوز الثنائي يزن الصائغ والبتول المطيري على زميليهما فهد المالكي وصبا الحارثي بنتيجة 2 – 0.
وفي زوجي الرجال انتزع الثنائي يزن الصائغ وفهد المالكي الميدالية الذهبية، عقب فوزهما على ثنائي المنتخب البحريني بثنائية نظيفة.
ونالت اللاعبة البتول المطيري برونزية فردي السيدات، بخسارتها أمام نظيرتها الإماراتية غدير الطاهري 0 – 2.
وحصل الثنائي البتول المطيري وصبا الحارثي على برونزية زوجي السيدات، عقب خسارتهما أمام ثنائي المنتخب الإماراتي غدير الطاهري وفرح الحاج 0 – 2.
ويستكمل أخضر الريشة مشواره بالدورة، بمشاركته في منافسات الفرق، التي تنطلق عند العاشرة من صباح غد الأحد، وعلى مدى يومين.
واختتم العداء محمود الشنقيطي مشاركة ألعاب القوى السعودية بالدورة الخليجية، بانتزاعه الميدالية الذهبية لسباق 1500م بزمن 4.09.11 دقيقة اليوم السبت في المنافسات التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي.
وفاز الرامي زايد البيشي بالميدالية الذهبية الثانية لأم الألعاب في يومها الختامي، وذلك عندما رمى لمسافة 52.27م في مسابقة رمي الرمح.
وحقق فريق التتابع المتنوع، المكون من مبارك اليامي وعلي الرميح ومشعل هزازي وحسين منير، المركز الثاني والميدالية الفضية للسباق، بزمن 1.58.42 دقيقة.
ونال الواثب زايد العويس فضية مسابقة الوثب الثلاثي بقفزه لمسافة 13.44م.
وفاز زميله العداء مشعل هزازي بفضية سباق 400م بعد أن أنهى السباق ثانيًا بزمن 50.05 ثانية.
افتتح المنتخب السعودي للكرة الطائرة مشواره الخليجي بفوز عريض على نظيره القطري بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي النصر بدبي صباح اليوم السبت.
وأنهى الأخضر الأشواط لصالحه بنتيجة (25 – 17)، و(25 – 20)، و(25 – 14)، على أن يلاقي نظيره الإماراتي عند الثالثة من عصر غد الأحد في الصالة ذاتها.
استهل المنتخب السعودي لكرة اليد مشاركته في دورة الألعاب الخليجية بانتصاره على نظيره البحريني، ضمن لقاءات المجموعة الأولى من مسابقة اليد التي انطلقت اليوم السبت.
وأنهى الأخضر اللقاء لصالحه بنتيجة 32 – 29؛ ليلاقي نظيره العماني عند الرابعة من عصر غدٍ الأحد في صالة نادي البطائح بالشارقة.
يواصل لاعب المنتخب السعودي للشطرنج مشعل بن دعاس مشاركته بالدورة الخليجية، بوجوده في منافسات الشطرنج السريع، بداية من الخامسة من عصر غد الأحد في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وكان ابن دعاس قد أنهى مشاركته اليوم في الشطرنج الخاطف، بحلوله بالمركز التاسع بثلاث نقاط؛ وذلك إثر فوزه في ثلاثة لقاءات وخسارته في مثلها.