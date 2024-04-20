دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: الرصيد السعودي يرتفع إلى 54 ميدالية.. ومنتخبا الطائرة واليد يكسبان قطر والبحرين

سيطر المنتخب السعودي للريشة الطائرة على ميداليات اليوم الثاني من مسابقة الريشة المقامة على مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، بحصوله على 7 ميداليات متنوعة (3 ذهبيات، فضيتين، برونزيتين) اليوم السبت؛ ليرفع بذلك الرصيد السعودي إلى 54 ميدالية (25 ذهبية، 17 فضية، 12 برونزية).