مع اقتراب مغادرته يوفنتوس .. البرازيلي أليكس ساندرو يبدأ في تقييم العروض السعودية

يستعد البرازيلي "أليكس ساندرو" لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لتوديع فريقه وبدء فصل جديد في مسيرته الكروية.
وكانت قد أبدت العديد من الأندية السعودية خلال الفترة الماضية اهتمامها بالتعاقد مع ساندرو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأفادت صحيفة "Calciomercato"بأن اللاعب البرازيلي يستعد لمغادرة يوفنتوس بعد نهاية عقده في يونيو القادم، والبدء في تقييم العروض المقدمة له من الدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع البرازيلي يقوم الآن مع وكلائه في تقييم المقترحات المقدمة له، بما في ذلك تلك القادمة من المملكة العربية السعودية .
أبدى البرازيلي أليكس ساندرو لاعب نادي يوفنتوس البرازيلي موافقته على إمكانية الانتقال واللعب بالدوري السعودي بالموسم المقبل .
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ساندرو الذي مازال يرغب باللعب في أوروبا، لن يقبل الانتقال إلى السعودية إلا في حالة وجود عرض مالي ضخم .
وذكرت تقارير أن أليكس يحظى أيضًا باهتمام العديد من الأندية البرازيلية حيث تواصلت معه في الآونة الأخيرة، لكن لم يقدم أي منها عرضًا رسميًا حتى الآن.
يلعب أليكس ساندرو (33 عامًا) لصفوف يوفنتوس في أغسطس 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي، ولعب للعديد من الأندية أبرزها أتليتكو بارانينسي، سانتوس (إعارة).