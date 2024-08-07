في الحدث الاستثنائي المرتقب .. بدء بيع تذاكر بطولة نهائيات رابطة المحترفات للتنس في الرياض

بدأ الاتحاد السعودي للتنس بطرح تذاكر حضور نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض، أول بطولة تنس احترافية للسيدات تُقام في الرياض بمشاركة نخبة من ألمع محترفات هذه اللعبة بمن فيهن إيغا شفيونتيك المصنفة بالمرتبة الأولى عالمياً في رابطة المحترفات للتنس، وذلك خلال الفترة 2-9 نوفمبر 2024، حيث يحظى المتابعون وعشاق رياضة التنس بأسبوع حافل من الرياضة والترفيه عالمي المستوى.
ويُقام هذا الحدث الاستثنائي بشراكة هي الأولى من نوعها لمدة ثلاث سنوات بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفات التنس، ويستضيف نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم للتنافس ضمن 8 مجموعات من الفردي والزوجي في نهائيات موسم الرياض، ليسطرن أسماءهنّ في تاريخ أول بطولة احترافية للسيدات تُقام في المملكة.
وتسعى البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة لقب بطولة العام السابق، من خلال مشاركتها الرابعة على التوالي في النهائيات، والأولى لها في المملكة العربية السعودية، إلى الحفاظ على لقبها واعتلاء منصة التتويج، لتضيف لقباً جديداً إلى حصيلة الألقاب الخمسة التي حققتها في مسيرتها حتى الآن.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيغا شفيونتيك: "شعور التأهل لرابع مرة على التوالي لنهائيات رابطة محترفات التنس رائع بالفعل. أتمنى بأن يستمتع الجمهور حول العالم بما ستقدمه اللاعبات المتأهلات للحدث الاستثنائي، فهنّ الأفضل خلال هذا الموسم وكان أداؤهن مميزًا طوال فتراته".
وتُعد هذه البطولة التاريخية أول حدث دولي يهدف إلى إلهام الناس لممارسة رياضة التنس في جميع أنحاء المملكة التي تربعت عرشها كأسرع البلدان نمواً في الرياضة العالمية، مع زيادة المشاركة الرياضية فيها بنسبة 300% منذ عام 2015، وارتفاع عدد مشاركة السيدات والفتيات بنسبة 150%، كما زاد عدد أندية التنس فيها بنسبة 146% منذ عام 2019، مع مشاركة ما يزيد عن 14 ألف لاعبة في هذه الرياضة.
ويجدر بالذكر أن هذه البطولة تندرج ضمن إطار إستراتيجية الاتحاد السعودي للتنس الرامية إلى إلهام مليون شخص لممارسة رياضة التنس بحلول عام 2030، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص المشاركة وحضور منافسات التنس بجميع مستوياتها. وتأتي هذه الخطوة لتعزز مشهد النمو السريع لقطاع الرياضة في المملكة.
وفي تعليقها قالت أريج مطبقاني، رئيس الاتحاد السعودي للتنس: "من المؤكد أن نهائيات رابطة المحترفات للتنس ستغير قواعد هذه اللعبة المرموقة في بلدنا الحبيب، وأنا على يقين بأنها ستلهم المشجعين والحضور والمتابعين لممارسة ومتابعة هذه الرياضة بعد رؤيتهم لنخبة لاعبات العالم يتنافسن في المملكة لأول مرة".
وأضافت: "أدعو الجميع إلى المسارعة وحجز تذاكرهم مبكراً للحصول على العروض الحصرية وضمان حجز أماكنهم في بطولة نهاية الموسم".
يشار إلى أن هذه البطولة المرموقة ستقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد بدأ العد التنازلي في تحضيرات استضافة أول حدث فيها لعام 2024.