في الحدث الاستثنائي المرتقب .. بدء بيع تذاكر بطولة نهائيات رابطة المحترفات للتنس في الرياض

وتُعد هذه البطولة التاريخية أول حدث دولي يهدف إلى إلهام الناس لممارسة رياضة التنس في جميع أنحاء المملكة التي تربعت عرشها كأسرع البلدان نمواً في الرياضة العالمية، مع زيادة المشاركة الرياضية فيها بنسبة 300% منذ عام 2015، وارتفاع عدد مشاركة السيدات والفتيات بنسبة 150%، كما زاد عدد أندية التنس فيها بنسبة 146% منذ عام 2019، مع مشاركة ما يزيد عن 14 ألف لاعبة في هذه الرياضة.