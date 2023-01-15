رفع رصيده إلى 38 نقطة.. نيوكاسل يقفز للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز

وكانت نقطة التحول في المباراة عند الدقيقة 70، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولهام انبرى لها هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها بيمناه داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لأن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش اليسرى لدى تنفيذها إثر تزحلقه، واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.