رفع رصيده إلى 38 نقطة.. نيوكاسل يقفز للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز

قفز فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، للمركز الثالث ، بعد فوز متأخر على ضيفه فولهام 1-0، الأحد، في المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان مانشستر يونايتد ارتقى مؤقتًا إلى المركز الثالث، بعد أن قلب تخلفه أمام جاره وضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 2-1، السبت.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فقط، علمًا بأن الأخير يملك مباراة مؤجلة.
وكانت نقطة التحول في المباراة عند الدقيقة 70، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولهام انبرى لها هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها بيمناه داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لأن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش اليسرى لدى تنفيذها إثر تزحلقه، واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.