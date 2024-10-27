رياضة

"مارتينيز" لاعب "الخليج" الأعلى تقييمًا بالتشكيلة المثالية للجولة الثامنة

بحسب شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية
"مارتينيز" لاعب "الخليج" الأعلى تقييمًا بالتشكيلة المثالية للجولة الثامنة
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كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وتضمنت التشكيلة الأفضل للجولة الثامنة على لاعبين من: الهلال، والخلود، الخليج، ولاعب واحد من: النصر، والأهلي، والاتحاد، والشباب، والأخدود، على النحو التالي:

حراسة المرمى: باولو فيتور (الأخدود) 9.2.

خط الدفاع: روجر إيبانيز (الأهلي) 7.5، ويسلي هوديت (الشباب) 7.6، علي محمد لاجامي (النصر) 7.4.

خط الوسط: مزيان موليدا (الخلود) 8.7، وكوستاس فرتونيس (الخليج) 9.4، ونغولو كانتي (الاتحاد) 8.7، وجواو كانسيلو (الهلال) 8.1.

خط الهجوم: مارتينز فابيو (الخليج) 9.6، وجاكسون موليكا (الخلود) 8.6، ومالكوم (الهلال) 8.5.

دوري روشن السعودي للمحترفين

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