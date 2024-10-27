"مارتينيز" لاعب "الخليج" الأعلى تقييمًا بالتشكيلة المثالية للجولة الثامنة

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وتضمنت التشكيلة الأفضل للجولة الثامنة على لاعبين من: الهلال، والخلود، الخليج، ولاعب واحد من: النصر، والأهلي، والاتحاد، والشباب، والأخدود، على النحو التالي:
حراسة المرمى: باولو فيتور (الأخدود) 9.2.
خط الدفاع: روجر إيبانيز (الأهلي) 7.5، ويسلي هوديت (الشباب) 7.6، علي محمد لاجامي (النصر) 7.4.
خط الوسط: مزيان موليدا (الخلود) 8.7، وكوستاس فرتونيس (الخليج) 9.4، ونغولو كانتي (الاتحاد) 8.7، وجواو كانسيلو (الهلال) 8.1.
خط الهجوم: مارتينز فابيو (الخليج) 9.6، وجاكسون موليكا (الخلود) 8.6، ومالكوم (الهلال) 8.5.