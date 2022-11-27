كأس العالم قطر 2022.. بعد التعادل مع إسبانيا.. "ألمانيا" تنعش آمالها في التأهل للدور التالي

جدد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم آماله في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن لحق بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام نظيره إسبانيا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على أرض ملعب البيت، للجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة، بقيادة الحكم الهولندي "ماكيلي ".
في الشوط الأول بدأ "الإسبان" في تهديد مرمى حارس "الألمان" مانويل نوير، فتصدت العارضة لتسديدة "داني أولمو" عند الدقيقة السابعة.
كما جانب الصواب تسديدة زميله "جوردي البا" عند الدقيقة 22.
في المقابل كانت أخطر كرة لألمانيا في هذا الشوط لـ"مولر" عند الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني "شوط المدربين" دفع المدير الفني لـ"الماتادور" لويس انريكي باللاعب "موراتا"، والأخير حضر بهدف السبق للإسبان عند الدقيقة 62، بعد استثماره لعرضية "البا".
وفي الدقيقة 83 عاد "الألمان" للواجهة من جديد بهدف التعديل عن طريق تسديدة قوية من "نيكولاس" من داخل الصندوق الإسباني.
بتلك النتيجة بقيت إسبانيا في الصدارة 4 نقاط، وجاء اليابان وكوستاريكا ثانياً (3 نقاط) ونقطة وحيدة لألمانيا.