كأس العالم قطر 2022.. بعد التعادل مع إسبانيا.. "ألمانيا" تنعش آمالها في التأهل للدور التالي

جدد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم آماله في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن لحق بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام نظيره إسبانيا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على أرض ملعب البيت، للجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة، بقيادة الحكم الهولندي "ماكيلي ".