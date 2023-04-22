الكلاسيكو العاشر للفريقين في كأس الملك.. الاتحاد والهلال يبحثان عن فك الشراكة في البطولة

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة منذ سبعة أعوام، وعشرة أشهر، و22 يومًا (2883 يومًا)، حيث أُقيمت المواجهة الأخيرة بينهما أيضًا في نصف النهائي ولكن على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وحينها فاز الهلال 4/1، وذلك في الـ13 من مايو عام 2015.