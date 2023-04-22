الكلاسيكو العاشر للفريقين في كأس الملك.. الاتحاد والهلال يبحثان عن فك الشراكة في البطولة

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة مساء غدٍ الأحد مواجهة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين تجمع بين ناديي من أنجح الأندية في المملكة بتاريخ البطولة الاتحاد مع منافسه الهلال بإحدى أقوى الكلاسيكويات في العالم العربي.
يدخل الفريقان اللقاء بطموحات واحدة بهدف التتويج بأول ألقابهم هذا الموسم وأيضًا لفك الشراكة بينهما بعدد مرات التتويج بلقب البطولة، حيث يملك كل منهما 9 ألقاب برصيده .
يبحث الهلال عن إنقاذ موسمه محليًا بعد أن فقد بنسبة كبيرة فرصة الاحتفاظ بلقبه بطلاً لدوري المحترفين لذا سيحاول العودة ببطاقة الترشح للنهائي للمرة الـ18 في تاريخه.
يدخل الهلال الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة بعد أن حسم الديربي أمام غريمه التقليدي النصر في ديربي الرياض من أجل انتزاع بطاقة التأهل التي ستكون دافعًا كبيرًا للفريق قبل ذهاب إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022 أمام أوراوا الياباني يوم 29 إبريل الجاري.
في المقابل يتطلع الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجماهير والحالة المعنوية للاعبيه للتأهل إلى النهائي للمرة 19 بتاريخه بعد ابتعادهم بصدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر مع تبقي مباراة للأول.
أصحاب الضيافة يدخلون المباراة بتشكيلة مكتملة باستثناء متوسط الميدان طارق حامد الذي يغيب عن اللقاء للإيقاف حيث يتقدمهم هدافا الفريق عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو.
سبق أن التقى الفريقان في 10 مواجهات سابقة في 6 نسخ من كأس الملك، انتصر الاتحاد في 4 مباريات مقابل انتصارين للهلال وحضر التعادل في 4 لقاءات، الاتحاد سجل 15 هدفًا في مرمى الهلال، فيما سجل الهلال 13 هدفًا في مرمى الاتحاد.
وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة منذ سبعة أعوام، وعشرة أشهر، و22 يومًا (2883 يومًا)، حيث أُقيمت المواجهة الأخيرة بينهما أيضًا في نصف النهائي ولكن على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وحينها فاز الهلال 4/1، وذلك في الـ13 من مايو عام 2015.
يُذكر أن القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو تبلغ 283,004,815 مليون ريال، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي الهلال 165,016,778 ريالاً، فيما تبلغ القيمة السوقية للاتحاد 117,988,037 ريالاً.