ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الأخضر على فلسطين بكأس العرب ؟

تحدثت العديد من الصحف ومواقع العالمية عن فوز المنتخب السعودي مساء أمس على نظيره الفلسطيني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025.
ونجح المنتخب السعودي، في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعدما حسم المواجهة لصالحه بهدفين مقابل هدف، في الوقت الإضافي الثاني ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).
علقت صحيفة "FootMercato": "السعودية تُقصي فلسطين من كأس العرب، وبعد سيطرة كاملة على مجريات اللقاء، تمكن رجال المدرب هيرفي رينارد من هزّ الشباك وتحقيق الفوز."
وأضافت: "استمر التشويق حتى صافرة نهاية الوقت الأصلي، قبل أن ينجح كنو في تسجيل هدف حاسم عند الدقيقة 115 من الوقت الإضافي، ليقود فريق رينارد للفوز بنتيجة 2-1."
وقالت صحيفة "tuttomercato" :"فى كأس العرب فلسطين تقدم أداءً بطولياً، لكن السعودية تتأهل إلى نصف النهائي، الوقت الإضافي يحسم النتيجة ".
وتابعت: "بعد انتظار طويل، نجح الأخضر أخيراً في حجز مقعده بنصف نهائي كأس العرب، عقب مباراة ربع نهائي كانت أصعب بكثير مما كان متوقعاً أمام فلسطين، رغم تفوق الأخضر في الاستحواذ والسرعة خلال معظم فترات المباراة ".
وكتبت صحيفة" The national" : "انتهى مشوار فلسطين في كأس العالم لكرة القدم عند ربع النهائي، حيث انتهت مسيرة المنتخب الفلسطيني الرائعة في البطولة نهايةً مؤلمةً بعد أن أقصاه المنتخب السعودي من الدور ربع النهائي ".