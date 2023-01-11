أخضر السيدات يواجه موريشيوس.. في افتتاح البطولة الدولية

وتأتي استضافة البطولة، التي تشارك فيها أربعة منتخبات؛ هي: السعودية، باكستان، جزر القمر، وموريشيوس، ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي للعبة من أجل تطوير المنتخب الأول، الذي تمَّ تدشينه العام الماضي، وخاض عديدًا من المعسكرات والمباريات التجريبية في الفترة السابقة.