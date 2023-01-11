أخضر السيدات يواجه موريشيوس.. في افتتاح البطولة الدولية

يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات مشواره في البطولة الدولية التجريبية للسيدات، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.
وتنطلق البطولة بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمواجهة الأخضر ونظيره موريشيوس، اليوم، ويلتقي في ثاني المباريات جزر القمر، الأحد، ويختتم مشواره أمام باكستان، الخميس المقبل.
وتأتي استضافة البطولة، التي تشارك فيها أربعة منتخبات؛ هي: السعودية، باكستان، جزر القمر، وموريشيوس، ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي للعبة من أجل تطوير المنتخب الأول، الذي تمَّ تدشينه العام الماضي، وخاض عديدًا من المعسكرات والمباريات التجريبية في الفترة السابقة.