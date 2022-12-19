"بولندا" تضع "رينارد" ضمن خياراتها الأساسية لتولي قيادة منتخب بلادها

كشف موقع "polski-sport" البولندي عن وضع "سيزاري كوليزا" رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، لاسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي ضمن خياراتها لقيادة المنتخب البولندي خلال الفترة المقبلة.
وقال الموقع البولندي: إن المنتخب يبحث عن مدرب بديل للمدرب الحالي تشيسلاو ميتشنيويتش، مشيرًا إلى أن رينارد يعد أحد المرشحين الرئيسيين لتدريب المنتخب.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن منتخبي قطر وبلجيكا مهتمان بالفرنسي رينارد.
وتولى الفرنسي رينارد، البالغ 53 عامًا، تدريب الأخضر السعودي في يوليو 2019، ويمتلك سجلًا مميزًا على صعيد التدريب، حيث تسلم المهمة خلفًا للمدرب السابق بيتزي، وبدأ مهمة بناء المنتخب السعودي في الفترة التي تلت الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ودور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وتحت قيادة رينارد ظهر المنتخب السعودي بصورة مميزة، ليتفوق على اليابان وأستراليا، ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يمدد عقده حتى 2027.