"بولندا" تضع "رينارد" ضمن خياراتها الأساسية لتولي قيادة منتخب بلادها

وتولى الفرنسي رينارد، البالغ 53 عامًا، تدريب الأخضر السعودي في يوليو 2019، ويمتلك سجلًا مميزًا على صعيد التدريب، حيث تسلم المهمة خلفًا للمدرب السابق بيتزي، وبدأ مهمة بناء المنتخب السعودي في الفترة التي تلت الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ودور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.