نهائي مرتقب.. "الخليج" يواجه "الشارقة" الإماراتي بحثًا عن لقبه الثاني في "آسيوية اليد"

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج لكتابة تاريخ جديد، عندما يواجه نظيره "الشارقة" الإماراتي عند تمام الساعة الـ (6:00) من مساء غدٍ السبت، في نهائي البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة في دولة قطر.