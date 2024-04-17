وزير الرياضة يرحّب بالمشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

رحّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالمشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 بنسختها الـ45 التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 17 - 20 أبريل الجاري.
وكتب "الفيصل" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حدث عالمي واستضافة نعتزّ بها بوجود نخبة من أبرز الفرسان في كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.. مرحبًا بالجميع في موطن الأحداث الرياضية".
ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، 51 فارسًا وفارسة، و60 جوادًا يمثّلون 24 دولة؛ حيث تصل قيمة جوائزها المالية إلى 10.3 ملايين ريال هي الأكبر في تاريخ البطولة.