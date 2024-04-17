وزير الرياضة يرحّب بالمشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، 51 فارسًا وفارسة، و60 جوادًا يمثّلون 24 دولة؛ حيث تصل قيمة جوائزها المالية إلى 10.3 ملايين ريال هي الأكبر في تاريخ البطولة.