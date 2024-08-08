كأس العالم للرياضات الإلكترونية: انطلاق منافسات Fortnite وStreet Fighter 6 و Teamfight Tactics

شهد أمس الخميس انطلاقة قوية لدور المجموعات من فورتنايت وستريت فايتر 6 و تيم فايت تاكتيكس ضمن منافسات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وقدمت عدة فرق عالمية أداءً مميزاً في بطولة فورتنايت وتحديداً فريقي Xset و Exceed الأمريكيين بضمانهما لبطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة. بينما صدم فريق R8 Esports السعودي نظيره البريطاني Fnatic وتفوق عليه بنتيجة 3-0 ليعزز حظوظه في الحصول على بطاقة الصعود للدور القادم.
أما في اللعبة الشهيرة ستريت فايتر 6 فقد حجز لاعب الفريق الإماراتي Nasr eSports أمجد الشلبي الملقب بـ Angry Bird مكانه في قمة المجموعة الثانية بعد أداء استثنائي تفوق به على منافسيه بنتيجة 3-0 و 3-1.
وحصلت عدة فرق على أفضلية نسبية في بطولة تيم فايت تاكتيكس من ضمنها: Branching Out و T1 و Zero Tenacity و Team Falcons بفوزهم بالمباراة الأولى من البطولة ليتقاسموا صدارة مجموعاتهم، وينتظروا مواجهات الغد حيث ستتضح معالم المتأهلين للأدوار النهائية والفرق التي سيتم إقصاؤها.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولات هذا الأسبوع 2.5 مليون دولار عبر البطولات الثلاثة التي تجري منافساتها في منطقة SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي، حيث تتنافس الفرق على مبلغ مليون دولار في بطولتي فورتنايت وستريت فايتر 6 بينما تتنافس الفرق لفرصة الظفر بأكبر قدر من الجوائز المالية لبطولة تيم فايت تاكتيكس التي تصل إلى 500 ألف دولار. وسيحصل اللاعب الأفضل في كل بطولة أيضاً على مبلغ 50 ألف دولار.