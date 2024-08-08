كأس العالم للرياضات الإلكترونية: انطلاق منافسات Fortnite وStreet Fighter 6 و Teamfight Tactics

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولات هذا الأسبوع 2.5 مليون دولار عبر البطولات الثلاثة التي تجري منافساتها في منطقة SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي، حيث تتنافس الفرق على مبلغ مليون دولار في بطولتي فورتنايت وستريت فايتر 6 بينما تتنافس الفرق لفرصة الظفر بأكبر قدر من الجوائز المالية لبطولة تيم فايت تاكتيكس التي تصل إلى 500 ألف دولار. وسيحصل اللاعب الأفضل في كل بطولة أيضاً على مبلغ 50 ألف دولار.