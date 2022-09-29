لاعب النصر حل ثالثاً.. تعرف على القيمة السوقية لأغلى اللاعبين العرب

واحتل اللاعب سلطان الغنام نجم نادي النصر المركز الثالث بقيمة 3.5 ملايين يورو فيما جاء في المركز الرابع اللاعب علي مبخوت نجم الجزيرة الإماراتي بقيمة 3 ملايين يورو بالتساوي مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري ثم نجم الهلال سالم الدوسري بقبمة 2.8 ملايين يورو.