لاعب النصر حل ثالثاً.. تعرف على القيمة السوقية لأغلى اللاعبين العرب

تصدر اللاعب القطري اكرم عفيف قائمة أغلى اللاعبين العرب الذين يلعبون في الدوريات العربية كقيمة سوقية.
وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي فإن اللاعب أكرم عفيف لاعب السد القطري يتصدر القائمة بقيمة 5.5 ملايين يورو.
وجاء في المركز الثاني اللاعب المصري احمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك بقيمة 4 ملايين يورو.
واحتل اللاعب سلطان الغنام نجم نادي النصر المركز الثالث بقيمة 3.5 ملايين يورو فيما جاء في المركز الرابع اللاعب علي مبخوت نجم الجزيرة الإماراتي بقيمة 3 ملايين يورو بالتساوي مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري ثم نجم الهلال سالم الدوسري بقبمة 2.8 ملايين يورو.