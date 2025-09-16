"فيفا" يخصص 355 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

وأوضح "فيفا" أن النظام الجديد يمنح الأندية حصة من صندوق التضامن حتى وإن لم يشارك اللاعب لاحقًا في النهائيات، في توجه يعزز مبدأ العدالة في توزيع الموارد داخل منظومة كرة القدم العالمية.