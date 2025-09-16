"فيفا" يخصص 355 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

في خطوة داعمة لكرة القدم العالمية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تخصيص 355 مليون دولار للأندية التي تُسرّح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم 2026، ضمن نسخة منقّحة من برنامج توزيع الأرباح.
ويأتي القرار في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع رابطة الأندية الأوروبية، والتي تم تمديدها في مارس 2023، وتشمل آلية جديدة تتيح تعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها سواء في التصفيات أو النهائيات.
وأوضح "فيفا" أن النظام الجديد يمنح الأندية حصة من صندوق التضامن حتى وإن لم يشارك اللاعب لاحقًا في النهائيات، في توجه يعزز مبدأ العدالة في توزيع الموارد داخل منظومة كرة القدم العالمية.
وكانت النسخة السابقة من البرنامج في كأس العالم 2022 قد شهدت توزيع 209 ملايين دولار على 440 نادياً من 51 اتحاداً وطنياً، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة في نسختها القادمة.