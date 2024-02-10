كريم بنزيما: وجودي بالسعودية يمثل تحدياً جديداً أحبه وهو مشروع طويل الأمد

وختم بنزيما حديثه: "سيخبرنا الوقت بما سيحدث بعد ذلك، لكني أنا مَن سيختار متى ستنتهي مسيرتي؟ وأود أن يتذكرني الناس كشخصٍ بدأ من القاع ونجح في شق طريقه إلى القمة بمفرده، على الرغم من كل الصعوبات التي واجهته، وهذا شيءٌ يجعلني فخوراً حقاً".