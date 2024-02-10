كريم بنزيما: وجودي بالسعودية يمثل تحدياً جديداً أحبه وهو مشروع طويل الأمد

حسم الفرنسي كريم بنزيما؛ نجم نادى الاتحاد، موقفه من الأنباء المتداولة عن اقتراب مغادرته صفوف الاتحاد بعد توتر العلاقة بينه وبين مدربه الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
وتحدث بنزيما؛ فى تصريحات مع مجلة "GQ" مؤكداً أنه يشعر بسعادة كبيرة بوجوده في المملكة العربية السعودية، وفى بلد مسلم".
واستطرد اللاعب الفرنسي حديثه: "وجودي هنا بالسعودية يمثل تحدياً جديداً أحبه، فهو مشروعٌ طويلٌ، مشدداً على أنه يستمتع بأنه جزءٌ من ذلك المشروع".
واضاف كريم بنزيما؛ قائلاً: "أنا هنا في المملكة العربية السعودية لست لاعب كرة قدم فحسب، بل أنا سفيرٌ أيضاً، أنا هنا لاستقطاب لاعبين أوروبيين كِبار في المستقبل القريب، حتى مع وجود بعضهم حالياً بالدوري السعودي".
وأكّد لاعب الاتحاد أن التحدّي الذي يواجهه الآن هو رفع مستوى الدوري السعودي إلى نفس مستوى الدوريات الأوروبية.
وختم بنزيما حديثه: "سيخبرنا الوقت بما سيحدث بعد ذلك، لكني أنا مَن سيختار متى ستنتهي مسيرتي؟ وأود أن يتذكرني الناس كشخصٍ بدأ من القاع ونجح في شق طريقه إلى القمة بمفرده، على الرغم من كل الصعوبات التي واجهته، وهذا شيءٌ يجعلني فخوراً حقاً".