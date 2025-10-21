طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة أولسان هيونداي وسانفريس هيروشيما في دوري أبطال آسيا

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة أولسان هيونداي الكوري وضيفه سانفريس هيروشيما الياباني، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء على ستاد مونسو في مدينة أولسان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويقود المباراة الحكم الدولي السعودي ماجد الشمراني حكماً للساحة، ويساعده هشام الرفاعي مساعدًا أول وعمر الجمل مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى ممدوح آل شهدان مهمة قيادة غرفة الفيديو (VAR) بمساعدة فيصل البلوي.
ويتصدر فيسيل كوبي الياباني ترتيب منطقة الشرق برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه كل من سيؤول وسانفريس هيروشيما وأولسان هيونداي برصيد 4 نقاط لكل منهم، ثم غانغوون وتشينغدو رونغتشنغ وبوريرام يونايتد بـ 3 نقاط، وماتشيدا زيلفيا بنقطتين، وشنغهاي شينهوا وجوهور دار التعظيم وشنغهاي بورت بنقطة واحدة، بينما ما زال ملبورن سيتي الأسترالي دون نقاط.