طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة أولسان هيونداي وسانفريس هيروشيما في دوري أبطال آسيا

ويتصدر فيسيل كوبي الياباني ترتيب منطقة الشرق برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه كل من سيؤول وسانفريس هيروشيما وأولسان هيونداي برصيد 4 نقاط لكل منهم، ثم غانغوون وتشينغدو رونغتشنغ وبوريرام يونايتد بـ 3 نقاط، وماتشيدا زيلفيا بنقطتين، وشنغهاي شينهوا وجوهور دار التعظيم وشنغهاي بورت بنقطة واحدة، بينما ما زال ملبورن سيتي الأسترالي دون نقاط.