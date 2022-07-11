كارلوس إدواردو أول الراحلين عن الأهلي

أعلن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رحيله عن الفريق بعد نحو 6 أشهر من انضمامه إليه في صفقة انتقال حر، في الفترة الشتوية الماضية.
وكشف البرازيلي نهاية رحلته مع الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن انتهاء رحلته القصيرة مع الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سيبقى في قلبه للأبد، وأبدى امتنانه للجمهور الأهلاوي وترحيبه به ودعمه الكبير له.
وقال: "النادي الأهلي كان منزلي لفترة قصيرة، لكنه سيبقى إلى الأبد في قلبي، لقد تم الترحيب بي كثيرًا من قبل المشجعين واللاعبين والنادي".
وتابع: "آمل أن يعود النادي الكبير كما عهدته، اليوم أنهيت مسيرتي في الأهلي الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي، رحلة وتجربة لا تصدّق في بلد أصبح منزلي الأول لأعوام عديدة لذلك أنا ممتنّ، شكرًا للأهلي، شكرًا السعودية، أشكر جميع المحبين لي".
وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب اتفق مع إدارة بوتافوجو البرازيلي، للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل، مشيرةً إلى أن اللاعب يتواجد حاليًّا في ريو دي جانيرو لحسم صفقة انتقاله بشكل رسمي.
وانتقل كارلوس إدواردو إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من شباب الأهلي دبي الإماراتي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف الموسم.
يُذكر أن "إدواردو" الأجنبي الأول الذي يعلن مغادرة الأهلي بعد أن هبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن انضم إلى الفريق الغربي مطلع يناير الماضي، ولعب له في 12 مواجهة في مباراة وسجل خلالها 5 أهداف.
"إدواردو" سبق أن خاض تجربة رائعة مع الهلال في الدوري السعودي، بين عامي 2015 و2020، وقد توج مع الفريق بـ8 ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا والدوري السعودي 3 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين.