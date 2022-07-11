كارلوس إدواردو أول الراحلين عن الأهلي

وتابع: "آمل أن يعود النادي الكبير كما عهدته، اليوم أنهيت مسيرتي في الأهلي الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي، رحلة وتجربة لا تصدّق في بلد أصبح منزلي الأول لأعوام عديدة لذلك أنا ممتنّ، شكرًا للأهلي، شكرًا السعودية، أشكر جميع المحبين لي".