تبدأ من 20 ريالاً إلى 6 آلاف.. "الأول بارك" يطرح تذاكر مباراة النصر والرائد

أعلن ملعب "الأول بارك"، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الرائد، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، الجمعة.
وكشف «الأول بارك» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عن أسعار التذاكر، التي تبدأ من 20 إلى 6 آلاف ريال.
ويسعى أصفر العاصمة إلى مصالحة جماهيره بحصد نقاط المباراة، بعد التعثرات في مبارياته الثلاث الماضية، حيث تعادل مع الفيحاء وخسر من الهلال دورياً، وودع منافسات كأس الملك على يد الوحدة.
ويلعب النصر المباراة وهو في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد.