نقل مباراة الوحدة والأهلي وتعديل موعد 4 مباريات بالجولة الـ30 بدوري روشن

وافقت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلب نقل مباراة الجولة الـ(27) بين فريقَيْ (الوحدة الأهلي) بدوري روشن السعودي من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
وفي التفاصيل، أعلنت إدارة المسابقات اليوم الجمعة تعديل عدد من مباريات الجولة الـ(30) من دوري روشن السعودي. وجاء هذا القرار بعد صدور مواعيد مباريات دور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تقام في الفترة بين (30/ إبريل/ 2024م) و(01/ مايو/ 2024م).
وتقرر أن تنطلق مباراتا أبها والاتحاد في مدينة أبها، ومباراة الاتفاق والفيحاء بمدينة الدمام، في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة الموافق (03/ مايو/ 2024م)، وتنطلق مباراة الطائي والخليج بمدينة حائل في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق (04/ مايو/ 2024م)، ومباراة النصر والوحدة بمدينة الرياض الساعة التاسعة مساء اليوم ذاته.