نقل مباراة الوحدة والأهلي وتعديل موعد 4 مباريات بالجولة الـ30 بدوري روشن

وفي التفاصيل، أعلنت إدارة المسابقات اليوم الجمعة تعديل عدد من مباريات الجولة الـ(30) من دوري روشن السعودي. وجاء هذا القرار بعد صدور مواعيد مباريات دور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تقام في الفترة بين (30/ إبريل/ 2024م) و(01/ مايو/ 2024م).