دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023": أوكرانيا تتصدر الترتيب.. وهتان تتأهل لنصف نهائي الملاكمة التايلندية

واصلت أوكرانيا صدارتها للترتيب العام في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" التي تستضيفها صالات أرينا الرياضية بجماعة الملك سعود، وجاءت الصدارة الأوكرانية قبل نهاية المنافسات بيومين برصيد 48 ميدالية (21 ذهبية) وحلت كازاخستان ثانيًا برصيد 47 ميدالية وجاءت السعودية في المركز الثالث برصيد 44 ميدالية (9 ذهبيات، 17 فضية، 18 برونزية)،، فيما حلت الإمارات رابعًا برصيد 21 ميدالية (9 ذهبيات)، وأكملت أوزباكستان القائمة برصيد 21 ميدالية (8 ذهبيات).
من جهة أخرى تأهلت السعودية هتان السيف لنصف نهائي الملاكمة التايلندية وزن تحت 45 كجم (سيدات)، بعد فوزها اليوم على الهندية ريجنا.
تتواصل اليوم منافسات الملاكمة التايلندية، حيث ستُقام منافسات الدور نصف النهائي على أوزان تحت 57، وتحت 63.5، وتحت 67، وتحت 71، وتحت 75، وتحت 81، وتحت 91 كجم للرجال، وتحت 45، وتحت 48، وتحت 51، وتحت 54، وتحت 57، وتحت 60، وتحت 63.5 كجم للسيدات.
اختتمت اليوم السبت منافسات مصارعة الذراعين، وأسفرت النتائج عن فوز الكازاخستاني يسبولات كارزاو بذهبية منافسات مصارعة (الذراع الأيمن) وزن تحت 100 كجم، والكرواتي رينو ماسيتش بذهبية وزن تحت 110 كجم، والأرميني فاتشاجان هوفهانيسيان بذهبية وزن تحت 70 كجم، والمولدوفي دانيال بروكوبسيوك بذهبية وزن تحت 80 كجم، والروماني فيوريل ماريان دوبرين بذهبية وزن تحت 90 كجم، والأوكراني أوليغ ميخايلينكو بذهبية وزن فوق 110 كجم.
توّج الكازاخستاني نيشانالي سانيم بذهبية الفئة البارالمبية وقوف لمنافسات مصارعة (الذراع الأيمن)، والتركي جوخان سيفن بذهبية الفئة البارالمبية جلوس، وفي منافسات السيدات، أحرزت التركية إسراء كيراز ذهبية وزن تحت 55 كجم، والسلوفاكية ريبيكا مارتينكوفيتش ذهبية وزن تحت 65 كجم، والسويدية منى آن صوفي ريسيك ذهبية وزن تحت 80 كجم، والسلوفاكية باربورا باجسيوفا ذهبية وزن فوق 80 كجم، فيما حسمت الأوكرانية ألونا هورنيتش ذهبية الفئة البارالمبية وقوف، ومواطنتها أوليسيا بيسالنوفا ذهبية البارالمبية للإعاقة البصرية.
انطلقت اليوم السبت منافسات السافات، وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تحقيق اللاعب توماس ريتشارد دردور الميدالية الذهبية في منافسات القتال بالعصا، فيما أحرزت الألمانية نيكول هولزمان ذهبية الفئة للسيدات، وتعد السافات من الفنون القتالية التي نشأت في فرنسا، وتعتمد على الضرب بقبضة اليد والقدمين.
تستمر منافسات السافات لليوم الثاني على التوالي بأوزان تحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 52 كجم للسيدات، وتحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 85 كجم للسافات القتالي للرجال، ومنافسات البارالمبية للقتال بالعصا على الكراسي المتحركة، كما ستُقام ثاني أيام منافسات التايكوندو والتي ستشهد الدور نصف النهائي لمنافسات البومزا للرجال والسيدات ونهائي البومزا للثنائي المختلط.
تنطلق غدًا الأحد أولى منافسات الكيندو والتي ستستمر على مدى يومين بمشاركة 63 لاعبًا ولاعبة من 19 دولة، وستبدأ بمسابقات فردي السيدات وفردي الرجال، ومسابقات الكيندو كاتا الاستعراضية، والكيندو جودو الاستعراضية، وتعد الكيندو من الرياضات اليابانية التي تعتمد على استخدام السيوف بضرب المنافس بالسيف بطريقة صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
تعمل اللجنة الطبية في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" لمدة 12 ساعة يوميًا لمباشرة الحالات التي تستدعي العلاج، وكشف الدكتور سلمان الحارثي المدير الطبي للدورة عن بعض الإصابات الطبيعية والمتوقعة مثل خلع المرفق وغيره وفقًا لبعض الألعاب التي تستخدم القوة مثل المصارعة والجوجيتسو.
وبيّن الدكتور الحارثي أن الجهاز الطبي يتدخل في إيقاف بعض المنافسات التي تؤدي إلى خطورة على اللاعب، وكذلك يكون التدخل أيضًا من الجانب التحكيمي لإيقاف اللعب للسبب ذاته مثل الكاراتيه.
تخضع لعبة المواي تاي (الملاكمة التايلندية) لقوانين صارمة، نظرًا لقوتها واستخدام الأعضاء الثمانية من الجسم (اليدين والأكواع والركبتين والقدمين) ويمنع استخدام مسك الرأس أو الشعر أو العض أو ضرب العين، وتبدأ منافسات اللعبة باستعراض موسيقي قبل انطلاق المنافسة لمدة 3 دقائق، يلبس خلالها اللاعبون عصابة رأس خاصة باللعبة، ومن ثم خلعها لتنطلق المنافسة وسط استمرار الموسيقى التايلندي التي يقودها 4 أشخاص وتشمل طبلتين ومزمارًا (فورًا) ونحاسية الرقص الشرقي.
ساندت آمنة الدباغ لاعبة الملاكمة والركل، شقيقتها سمية من المدرجات، حينما خاضت نزال المواي تاي وزن تحت 51 كجم وخسرت اليوم أمام الإسبانية روفيرا، وكانت آمنة قد خسرت أمس أمام التشيكية مركيتا في منافسات الملاكمة والركل وزن تحت 48 كجم، واعتبرت الشقيقتان مشاركتهما في دورة الألعاب العالمية القتالية، إضافة إلى خبرتهما في اللعبة التي مارساها منذ عام 2019 بدعم من والديهما، مبيّنة أن المشاركة في الدورة منحتهما طاقة وحماسًا أكبر لخوض المنافسات المقبلة المحلية والدولية.