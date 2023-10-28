دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023": أوكرانيا تتصدر الترتيب.. وهتان تتأهل لنصف نهائي الملاكمة التايلندية

ساندت آمنة الدباغ لاعبة الملاكمة والركل، شقيقتها سمية من المدرجات، حينما خاضت نزال المواي تاي وزن تحت 51 كجم وخسرت اليوم أمام الإسبانية روفيرا، وكانت آمنة قد خسرت أمس أمام التشيكية مركيتا في منافسات الملاكمة والركل وزن تحت 48 كجم، واعتبرت الشقيقتان مشاركتهما في دورة الألعاب العالمية القتالية، إضافة إلى خبرتهما في اللعبة التي مارساها منذ عام 2019 بدعم من والديهما، مبيّنة أن المشاركة في الدورة منحتهما طاقة وحماسًا أكبر لخوض المنافسات المقبلة المحلية والدولية.