دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب : دراجو الأخضر يدشنون مشاركتهم بذهبية وفضية

شهد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، افتتاح دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، رسميًا اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء البعثات الخليجية المشاركة بالدورة.