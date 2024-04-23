دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب : دراجو الأخضر يدشنون مشاركتهم بذهبية وفضية

شهد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، افتتاح دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، رسميًا اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء البعثات الخليجية المشاركة بالدورة.
واشتمل حفل افتتاح الدورة التي أعلن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الرياضي افتتاحها رسميًا، على العديد من الفقرات الصوتية والموسيقية والاستعراضية الخليجية والعالمية، تلاها طابور عرض الدول المشاركة، ثم قسم اللاعبين والحكام.
وحمل العلم السعودي خلال مسيرة عرض الدول المشاركة، لاعب المنتخب السعودي للشطرنج مشعل بن دعاس.
يُذكر أن منافسات الدورة، قد انطلقت في السادس عشر من إبريل الحالي، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يمثلون دول التعاون الخليجي.
افتتح المنتخب السعودي للدراجات، مشاركته الخليجية، بالحصول على ميدالية ذهبية وفضية، في منافسات الدراجات، التي جرت صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رافعًا الرصيد السعودي إلى 57 ميدالية (27 ذهبية، 18 فضية، 12 برونزية).
وجاءت الذهبية الأولى للأخضر في منافسات اليوم الأول للدراجات، بحصول الرباعي: حسين آل صفر، وطه الخليفة، وصالح آل زايد، على المركز الأول في سباق فئة الناشئين (20 كم) بزمن 25:28 دقيقة.
ونال الرباعي، فارس ماهر ومحمد اليوسف وأمين منصور وسلمان آل سلمان، الميدالية الثانية لأخضر الدراجات، بحلولهم بالمركز الثاني والميدالية الفضية لسباق فئة الشباب (40 كم) بزمن 51:48 دقيقة.
ويستكمل أخضر الدراجات، مشاركته بالدورة، عندما يوجد في منافسات الفردي للشباب (70 كم) والفردي للناشئين (40 كم)، عند السادسة من صباح بعد غدٍ الخميس.
تأهل ثلاثي المنتخب السعودي للملاكمة، نواف الجهني، ومهند مجرشي، وعادل المطيري، إلى نهائيات مسابقة الملاكمة، التي انطلقت اليوم في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.
وجاء التأهل الثلاثي، بفوز نواف الجهني على نظيره الإماراتي نواف المرشدي في فئة وزن 48 كجم، وتغلب زميله مهند مجرشي على نظيره الإماراتي أحمد المنصوري في وزن 51 كجم، وعادل المطيري على القطري محمد الفجي في منافسات وزن 57 كجم.
ويستكمل أخضر الملاكمة مشاركته الخليجية، عندما يوجد في منافسات الغد، بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، والتي تشهد مشاركة اللاعب أحمد كشميري في نهائي وزن 71 كجم، إلى جانب زملائه الجهني ومجرشي والمطيري.
يسعى المنتخب السعودي لكرة اليد، إلى تعزيز فرصه بالحصول على ذهبية الدورة الخليجية، عندما يلاقي نظيره الكويتي عند الثانية من ظهر غدٍ الأربعاء، في نادي البطائح بالشارقة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المسابقة.
ويتصدر أخضر اليد، جدول ترتيب المسابقة، بالتساوي مع المنتخب الكويتي الذي يتخلف عن الأخضر بفارق الأهداف، عقب حصده للعلامة الكاملة في لقاءاته الثلاثة الماضية أمام البحرين وعمان والإمارات.
يبحث المنتخب السعودي لكرة الطائرة، عن إعادة آماله بالحصول على ذهبية الألعاب الخليجية، عندما يلاقي نظيره العماني ضمن مواجهات الجولة الرابعة، عند الواحدة من ظهر غدٍ الأربعاء في صالة نادي النصر بدبي.
ويأتي أخضر الطائرة، في ثاني الترتيب العام للمسابقة، عقب خسارته أمس الاثنين أمام المنتخب البحريني متصدر المسابقة والذي يلاقي نظيره الإماراتي عند الثالثة من عصر الغد.
يدشن المنتخب السعودي لقفز الحواجز، مشاركته بالدورة الخليجية، بوجوده في منافسات الفرق، التي تنطلق عند السادسة من مساء غدٍ الأربعاء في نادي الشارقة للفروسية والسباق.
ويمثل أخضر الحواجز، كل من الفرسان، عبدالعزيز قحل، ومشهور العثيم، وحسن آل هادي، وفيصل قاروت.