رياضة
"غريزمان" يدافع عن اللاعبين العالميين المنضمين للدوري السعودي
تحدث الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتليتكو مدريد، عن انتقال العديد من اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي خلال الفترة الماضية.
ودافع غريزمان خلال تصريحات إعلامية قبل مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب ألمانيا، عن الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.
وقال أنطوان غريزمان عن السعودية :" أنا أتفهم أولئك الذين يتعين عليهم الرحيل، نحن نتحدث عن مبالغ لا تصدق تقدم من السعودية" .
وأضاف اللاعب الفرنسي قائلاً :"حتى لو كسبنا الكثير من المال، فإن بعض الناس يريدون تأمين أطفالهم وأحفادهم، لذلك أجد أن ما حدث أمر طبيعي".