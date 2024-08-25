نجم كرة القدم الفرنسي "باتريس إيفرا": الرياضات الإلكترونية بإمكانها أن تصبح أكبر من كرة القدم

شهدت مدينة الرياض انطلاق فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي يُقام على مدار يومين ويستقبل أكثر من 60 متحدثًا عالميًّا وما يزيد على 1200 من روّاد الأعمال والخبراء، ومن بينهم أبرز الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاعات الرياضات الإلكترونية والرياضة والتكنولوجيا والترفيه والأعمال والاستثمار وغيرها.
وتقام في العاصمة السعودية الرياض على مدار يومَيْ 24 و25 أغسطس النسخة الثانية من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة خلال الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى.
وتستكشف نسخة هذا العام من المؤتمر، والتي تحمل عنوان "مستقبل ثقافة المشجعين"، أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في مجالات الرياضة والرياضات الإلكترونية، مع التركيز على كيفية تعزيز تفاعل الجماهير وبناء مجتمعات عالمية شغوفة.
وعلى هامش المؤتمر العالمي وفي مقابلة خاصة، ذكر الفرنسي "باتريس إيفرا" نجم كرة القدم الفرنسي الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز "5 مرات" مع نادي مانشستر يونايتد، بأن الرياضات الإلكترونية بإمكانها أن تصبح أكبر من كرة القدم. كما أوضح أنه منبهر، ولكن غير متفاجئ في كل مرة يأتي فيها إلى المملكة؛ حيث إنّ النتيجة دائمًا ما تكون نفسها، وهي ارتقاء التجربة لتطلعاته واتّسام كل شيء بالمثالية مع وجود الشغف والتفاني الكبيرين من مجتمعها المحلي.
وأضاف الفرنسي البالغ من العمر 47 عامًا: "بدون أي شك، يمكن للرياضات الإلكترونية أن تصبح أكبر من كرة القدم، فهذا هو الجيل الجديد. لا تنسَ أن أهالينا في السابق لم يسمحوا لنا باللعب، بالألعاب الإلكترونية؛ ولذلك لم نتمكّن من تحقيق ذلك، ولكن لدى الجيل الحالي رغبة حقيقية في اللعب، بإمكانك مشاهدة الجماهير وحماسهم في الصالات التي تحتضن المنافسات، كما هو الحال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية هنا في الرياض. وكنت أتحدث مع "غابرييل توليدو" لاعب رياضات إلكترونية برازيلي محترف ومعروف باسم "FalleN"، وهو حاليًّا في طريقه إلى مالطا، ومن بعدها إلى صربيا لخوض المنافسات؛ فالأمر في غاية الجدية، ويمتلك الأطفالُ الكثيرَ من الوقت للعب، والمحترفون يقومون بالتدرب لمدة تصل إلى 8 ساعات في اليوم، وفي المقابل لاعبو كرة القدم يتدربون لمدة ساعتين أو 3 كحد أقصى في اليوم؛ لذلك سيكون للرياضات الإلكترونية شأن كبير جدًّا بالتأكيد".