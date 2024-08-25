نجم كرة القدم الفرنسي "باتريس إيفرا": الرياضات الإلكترونية بإمكانها أن تصبح أكبر من كرة القدم

وأضاف الفرنسي البالغ من العمر 47 عامًا: "بدون أي شك، يمكن للرياضات الإلكترونية أن تصبح أكبر من كرة القدم، فهذا هو الجيل الجديد. لا تنسَ أن أهالينا في السابق لم يسمحوا لنا باللعب، بالألعاب الإلكترونية؛ ولذلك لم نتمكّن من تحقيق ذلك، ولكن لدى الجيل الحالي رغبة حقيقية في اللعب، بإمكانك مشاهدة الجماهير وحماسهم في الصالات التي تحتضن المنافسات، كما هو الحال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية هنا في الرياض. وكنت أتحدث مع "غابرييل توليدو" لاعب رياضات إلكترونية برازيلي محترف ومعروف باسم "FalleN"، وهو حاليًّا في طريقه إلى مالطا، ومن بعدها إلى صربيا لخوض المنافسات؛ فالأمر في غاية الجدية، ويمتلك الأطفالُ الكثيرَ من الوقت للعب، والمحترفون يقومون بالتدرب لمدة تصل إلى 8 ساعات في اليوم، وفي المقابل لاعبو كرة القدم يتدربون لمدة ساعتين أو 3 كحد أقصى في اليوم؛ لذلك سيكون للرياضات الإلكترونية شأن كبير جدًّا بالتأكيد".