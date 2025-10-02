في الجولة الرابعة من دوري يلو.. العُلا لـ "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي تشهد في يومها الأول مواجهات تجمع العُلا مع الباطن، والدرعية مع الجندل، والزلفي مع أبها.
ويسعى العُلا لمواصلة انطلاقته التاريخية في دوري يلو، الذي يتربع على صدارته بالعلامة الكاملة "9 نقاط" وبشباك نظيفة، حيث يبحث عن الفوز الرابع تواليًا، فيما لا يزال الباطن بلا نقاط في المركز الـ 17.
ويستقبل الدرعية ضيفه الجندل في قمة منافسات الجولة، إذ تجمع صاحب الوصافة مع صاحب المركز الرابع، ولكلٍّ منهما 7 نقاط، حيث يتفوق الدرعية بفارق الأهداف.
ويلتقي الزلفي ضيفه أبها بحثًا عن فوز جديد يتقدّم به في جدول الترتيب، إذ يحل سادسًا برصيد 6 نقاط، بينما يسعى أبها لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام العروبة، والتي أوقفت رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع.
وتتواصل السبت منافسات الجولة الرابعة، حيث يلتقي العدالة مع العربي، والفيصلي مع الوحدة، والبكيرية مع الجبلين.
ويسعى العدالة لمواصلة انتصاراته بعدما حقق في الجولة الماضية فوزه الأول هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما يبحث العربي عن الفوز الأول، إذ يملك نقطتين فقط في المركز الـ 14.
ويحلّ الوحدة ضيفًا على الفيصلي في مباراة يبحث من خلالها الوحدة عن أول نتيجة إيجابية هذا الموسم، بعدما خسر مبارياته الثلاث الماضية ليتذيل الترتيب بلا رصيد، فيما لم يحقق الفيصلي أي فوز، مكتفيًا بـ 3 تعادلات حصد منها نقاطه الثلاث في المركز الـ 11.
ويستقبل البكيرية ضيفه الجبلين في مهمة من أجل تعويض خسارته في الديربي بالجولة الماضية أمام الرائد، وهي الخسارة التي تراجع بها للمركز الـ 12 برصيد 3 نقاط، فيما يبحث الجبلين عن فوز جديد يزاحم به أصحاب الصدارة، إذ يحل خامسًا برصيد 6 نقاط.
وتُختتم منافسات الجولة الرابعة يوم الأحد بـ 3 مواجهات تجمع الرائد مع الطائي، والعروبة مع الجبيل، وجدة مع الأنوار.
ويدخل الرائد مباراة الطائي منتشيًا بفوزه في ديربي القصيم أمام البكيرية، ليتقدّم للمركز الثالث بـ 7 نقاط بفارق نقطتين عن الصدارة، بينما يملك الطائي نقطة وحيدة في رصيده في المركز الـ 15.
ويلتقي العروبة ضيفه الجبيل بحثًا عن فوز جديد، إذ حقق انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية أمام أبها، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما لا يزال الجبيل بلا أي فوز، مكتفيًا بنقطة وحيدة في المركز الـ 16.
ويستقبل جدة ضيفه الأنوار بحثًا عن استعادة التوازن بعد الخسارة الكبيرة أمام الجبلين (1-4) في الجولة الماضية، ليتراجع للمركز الثامن بـ 6 نقاط، بينما لا يزال الأنوار بلا انتصارات حتى الآن، مسجلًا تعادلين وخسارة وحيدة، ليحل في المركز الـ 13 برصيد نقطتين.