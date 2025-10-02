في الجولة الرابعة من دوري يلو.. العُلا لـ "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل

ويلتقي العروبة ضيفه الجبيل بحثًا عن فوز جديد، إذ حقق انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية أمام أبها، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما لا يزال الجبيل بلا أي فوز، مكتفيًا بنقطة وحيدة في المركز الـ 16.