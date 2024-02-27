ميدو: "محمد صلاح" لاعبًا في الدوري السعودي.. وتم توقيع العقود

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أيضًا أن السعودية تضع اللاعب المصري (31 عامًا)، الذي يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025، هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.