ميدو: "محمد صلاح" لاعبًا في الدوري السعودي.. وتم توقيع العقود

كشف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن انتقال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.
وكتب "ميدو" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم. تم توقيع العقود".
وكانت صحيفة "ذا أثليتيك" قد أفادت في وقت سابق بأن نادي الاتحاد يقوم بإعداد عرض جديد ضخم؛ لضم صلاح، قد يصل إلى 235 مليونًا؛ ليكون هذا أغلى مبلغ مدفوع في كرة القدم العالمية.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أيضًا أن السعودية تضع اللاعب المصري (31 عامًا)، الذي يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025، هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.