بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة.. محافظ الطائف يستقبل رئيس وأعضاء نادي عكاظ الرياضي

واطّلع الأمير سعود بن نهار على أبرز الملفات والإنجازات وعلى أهداف ورؤية النادي خلال هذه الفترة، والفترة المستقبلية القادمة، مشيدًا بجهود أندية المحافظة والقائمين عليها، ومؤكدًا حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها.