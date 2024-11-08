دومينجوس دي أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد يسلط الضوء عن تجربته في قيادة النادي الغربي

ووفق بيان من الجهة المنظمة، سيكون دومينجوس ضمن قائمة المتحدثين، حيث يستعرض البرتغالي تجربته في القطاع الرياضي، بعد أن شغل العديد من المناصب القيادية، وخاض الكثير من التجارب، كما سيجيب على أسئلة الحضور عن مسيرته بشكل عام وعن عمله الحالي في الاتحاد وتطور الدوري السعودي والنجوم العالميين الذين يلعبون في صفوف أندية روشن.