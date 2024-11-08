دومينجوس دي أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد يسلط الضوء عن تجربته في قيادة النادي الغربي

يسلط البرتغالي دومينجوس دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد، الضوء عن تجربته في قيادة النادي الغربي والدوري السعودي خلال مشاركته في القمة الرياضية الدولية، التي تنظمها «Premier Sports Network» في العاصمة البريطانية لندن، الاثنين المقبل.
ومن المقرر أن يشارك في القمة 300 شخصية من كبار المسؤولين التنفيذيين في أكثر من 40 رياضة مختلفة.
ووفق بيان من الجهة المنظمة، سيكون دومينجوس ضمن قائمة المتحدثين، حيث يستعرض البرتغالي تجربته في القطاع الرياضي، بعد أن شغل العديد من المناصب القيادية، وخاض الكثير من التجارب، كما سيجيب على أسئلة الحضور عن مسيرته بشكل عام وعن عمله الحالي في الاتحاد وتطور الدوري السعودي والنجوم العالميين الذين يلعبون في صفوف أندية روشن.