تالوار يتصدر وبريسنو يتألق عربياً في افتتاح بطولة السعودية للجولف

تصدر الهندي سابتاك تالوار منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية المفتوحة للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد أن أنهى آخر حفرته بضربة "بيردي" على ملعب ديراب للجولف، مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا بثماني ضربات تحت المعدل، وبمجموع 64 ضربة.
اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي شارك في عدد محدود من بطولات الجولة الآسيوية منذ احترافه عام 2021، قدّم أداءً مثاليًا في الجولة الأولى، مسجّلًا أربع ضربات "بيردي" في كل نصف من الملعب، دون أي أخطاء.
وفي المركز الثاني، جاء كل من الأمريكي جون كاتلين، حامل اللقب والفائز بوسام الاستحقاق الآسيوي الموسم الماضي، والأسترالي جاك طومسون، بعدما أنهى كل منهما الجولة الأولى بـ65 ضربة.
أما أقرب الملاحقين فكانوا: التايلاندي رونشانابونغ يوبرايونغ، ومواطنه جاز جانيواتانانوند، والسويدي بيورن هيلغرين، والأمريكي تشارلز بورتر، والمغربي الهاوي آدم بريسنو، بعد أن سجل كل منهم 66 ضربة.
وكان لاعب الصين تايبيه، تشانغ وي-لون، قد اقترب من إنهاء الجولة بسبع ضربات تحت المعدل، قبل أن يتعثر في الحفرة الأخيرة ويسجل "بوجي"، ليُنهي الجولة دون التقدم نحو الصدارة.
وسجّل الياباني كازوكي هيغا 69 ضربة، ليحتل المركز 24 مشتركًا، في بداية إيجابية نحو الفوز بلقب وسام الاستحقاق الآسيوي، خاصةً مع حاجة منافسه الزيمبابوي سكوت فينسنت (صاحب المركز الثاني حاليًا) إلى إنهاء البطولة ضمن المراكز الأربعة الأولى على الأقل، والذي سجل بدوره 70 ضربة.
في سياق متصل، خطف المغربي الهاوي آدم بريسنو الأضواء كأفضل لاعب عربي في اليوم الافتتاحي، بعدما قدّم أداءً مبهرًا وضعه ضمن أول أربعة مراكز في الترتيب العام، ليؤكد على تطور رياضة الجولف العربية، ونجاح البرامج التطويرية الحديثة في تأهيل جيل قادر على منافسة نجوم القارة الآسيوية.