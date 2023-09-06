نادي سباقات الخيل للسرعة.. 18 متنافسًا على آخر الكؤوس المستحدثة في الطائف

تتسابق 10 جياد و8 أفراس، مساء السبت المقبل، للظفر بآخر الكؤوس الخمس المستحدثة في موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، حتى الـ7 من أكتوبر المقبل، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.
وسيكون كأس نادي سباقات الخيل للسرعة، المستحدث هذا العام، عنوان التنافس في الشوط التاسع مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات، من الحفل السباقيّ الـ42، بمجموع جوائز يبلغ 150 ألف ريال، نصفُها لصاحب المركز الأوّل.
وشهدت روزنامة الموسم الجاري من سباقات المصيف، إقامة 4 كؤوس أخرى جديدة، حملت أسماء كأس شبرا، وكأس الهدا، وكأس الشفا، وكأس جامعة الطائف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير رياضة سباقات الخيل في المملكة.
ويخوض إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، شوط الكأس الممتدّ لمسافة 1200 متر، بثلاث رؤوس هي: الفرس "إنشمار" التي سيقودها الخيّال عبد الله العضيب، والجواد "يصالح"، الذي سيقوده الخيّال وجبرتوراموس، والجواد "الموية"، بقيادةٍ من الخيّال عادل الفريديّ.
وتنافسهم أسماءٌ مثل الفرس "انتهاض"، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الخيّال كاميلو أوسبينا، والفرس "وحش المحمدية"، المملوكة للأمير محمد بن سلطان بن ناصر عبد العزيز، مع الخيّال أصيل السرحانيّ.
ويشارك الجواد "إنهمر" لمالكه عايض صنات الشيباني، والفرس "تندوف"، لمالكها عبد الرحمن عبد الله المخضوب، والفرس "سهم نايف"، للمالك ماجد ناجي بن محيا، ورؤوسٌ أخرى.
ويضمّ برنامج الحفل الـ42، الذي ينطلق عصر السبت، 8 أشواط أخرى متنوعة، ويصل إجمالي جوائزه إلى 805 آلاف ريال، بينما سيكون الشوط التاسع أغلى أشواطه من حيث قيمة الجوائز.
ويستضيف الميدان نفسه غدًا، الحفل الـ40، وبعد غدٍ الحفلالـ41، وكلٌّ منهما يشتمل على 9 أشواط متنوّعة، بمجموع جوائز 910 آلاف ريال لسباقات الجمعة، و216 ألفًا لسباقات الخميس. وإجمالًا يصل مجموع جوائز الحفلات الثلاث إلى مليون و931 ألف ريال.
وتتنافس 8 جياد، مساء الجمعة، في الشوط التاسع الأخير من الحفل الـ41، مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات فأكثر، على مسافة 1600 متر، للفوز بكأس تحدّي نادي سباقات الخيل، والذي يبلغ مجموع جوائزه 150 ألف ريال.
ويدخل إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، هذا الشوط بالجواد "فز"، الذي سيقوده الخيّال طارق المنصور، والجواد "بأمر الله"، الذي سيقوده كاميلوأوسبينا.
كما تضمّ قائمة المشاركين جوادين مملوكين لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، هما "الغدف"، مع الخيّال وجبرتو راموس، و"سودد"، مع الخيّال إيدي كاسترو.
ويشارك في السباق ذاته الجواد "بدر العلياء"، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدليّ، و"مسكر"، لمالكه عاصم عبد الرحيم المرغلانيّ، و"الحيوي"، لمالكه عويمر سالم المطيري"، و"الجماني"، المملوك لماجد مهل البقميّ.