نادي سباقات الخيل للسرعة.. 18 متنافسًا على آخر الكؤوس المستحدثة في الطائف

تتسابق 10 جياد و8 أفراس، مساء السبت المقبل، للظفر بآخر الكؤوس الخمس المستحدثة في موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، حتى الـ7 من أكتوبر المقبل، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.