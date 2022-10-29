في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداده لكأس العالم.. الأخضر يواجه هندوراس

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم، غداً الأحد، ثالث مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حينما يواجه منتخب هندوراس على ملعب آل نهيان بأبوظبي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداده لكأس العالم FIFA قطر 2022.
ويقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في العاصمة الإماراتية تأهباً لمنافسات كأس العالم، خاض خلاله وديتين، فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية 1-0، وتعادل في الثانية مع ألبانيا 1-1.
ويتطلع الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، إلى منح اللاعبين الفرصة الكاملة للوقوف على مستوياتهم من أجل إيجاد التوليفة المناسبة التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية لاسيما بعد أن أشرك معظم اللاعبين في المباراتين السابقتين، وذلك بتشكيلتين الأولى لستين دقيقة، والثانية في آخر نصف ساعة.
ويلعب الأخضر الذي سيخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.