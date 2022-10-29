في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداده لكأس العالم.. الأخضر يواجه هندوراس

ويتطلع الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، إلى منح اللاعبين الفرصة الكاملة للوقوف على مستوياتهم من أجل إيجاد التوليفة المناسبة التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية لاسيما بعد أن أشرك معظم اللاعبين في المباراتين السابقتين، وذلك بتشكيلتين الأولى لستين دقيقة، والثانية في آخر نصف ساعة.