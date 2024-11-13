"أضواء العريفي" تشارك في اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية

شاركت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة، التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
ودشن الاجتماع الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية؛ للتعريف بنجاحاتها وتعزيز البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة لمنظومة التنمية الشاملة لرياضة المرأة الخليجية.
وحضرت "العريفي" حفل جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسخته الثامنة، والذي قُدم فيه عدد من الجوائز للمتميزات رياضيًا على المستوى العربي لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الكوادر التدريبية النسائية، والإعلاميات الرياضيات، وأفضل أم رياضية، وشخصية العام الرياضية العربية.