"أضواء العريفي" تشارك في اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية

وحضرت "العريفي" حفل جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسخته الثامنة، والذي قُدم فيه عدد من الجوائز للمتميزات رياضيًا على المستوى العربي لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الكوادر التدريبية النسائية، والإعلاميات الرياضيات، وأفضل أم رياضية، وشخصية العام الرياضية العربية.