بلان: نعرف النصر عن قرب ومستعدون للتحدي.. وخيسوس: هدفي تحقيق اللقب الرابع في السوبر

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الفرنسي لوران بلان، أن هدف فريقه في بطولة كأس السوبر السعودي واضح وهو التتويج باللقب، مشددًا على أن جميع الفرق المشاركة جاءت من أجل هذا الهدف، إلا أن "العميد" مستعد ذهنيًا ونفسيًا لمواجهة النصر.
وقال بلان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء نصف النهائي: "نحن هنا للفوز بهذه البطولة، جميع المدربين جاؤوا من أجل تحقيق اللقب، لكننا مستعدون بشكل جيد ونعرف منافسنا النصر عن قرب".
وعن مواجهة كريستيانو رونالدو، أوضح المدرب الفرنسي: "رونالدو لاعب رائع، والنصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن الفوز يتطلب تقديم أداء كبير وتسجيل الأهداف".
من جانبه، تحدث المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي خورخي خيسوس، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي غدًا الثلاثاء في هونغ كونغ، مؤكدًا أن طموحه هو قيادة "العالمي" لتحقيق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.
وأضاف خيسوس: "غدًا سيكون افتتاح كأس السوبر، وهذه ليست المرة الأولى لي، فقد شاركت في ثلاث نسخ سابقة وأتطلع إلى تحقيق اللقب الرابع. كرة القدم السعودية تتطور بشكل كبير، ومنذ وصولي قبل أقل من شهر أعمل على تقديم بداية قوية مع النصر".
وعن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، قال المدرب البرتغالي: "وجود لاعب بقيمته كان من أبرز الأسباب التي حفزتني لقبول التحدي مع النصر. إنها تجربة جديدة بالنسبة لي هنا، والهدف هو المنافسة الجادة وحصد الألقاب".