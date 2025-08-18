بلان: نعرف النصر عن قرب ومستعدون للتحدي.. وخيسوس: هدفي تحقيق اللقب الرابع في السوبر

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الفرنسي لوران بلان، أن هدف فريقه في بطولة كأس السوبر السعودي واضح وهو التتويج باللقب، مشددًا على أن جميع الفرق المشاركة جاءت من أجل هذا الهدف، إلا أن "العميد" مستعد ذهنيًا ونفسيًا لمواجهة النصر.