بأكثر من 800 مشارك.. ينبع تشهد انطلاق النسخة السابعة من رالي داكار السعودية 2026

كشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المسوقة لـ رالي داكار السعودية، والتابعة للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتحت إشراف وزارة الرياضة، عن تفاصيل النسخة السابعة من الرالي، الذي يُقام على أرض المملكة خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026.
جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء أمس الخميس في حلبة كورنيش جدة، وشهد الكشف عن المسار الجديد للرالي، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، ويان لومان المدير العام لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير رالي داكار، إلى جانب ممثلين من وزارة الرياضة وعدد من الشركاء الرئيسيين والقائمين على الحدث.
وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: "كل نسخة من رالي داكار السعودية تروي قصة جديدة من مسيرة الطموح والتميز والفخر، إذ يجسد مسار رالي داكار 2026 جمال التنوع الطبيعي للمملكة بصورة غير مسبوقة، من الكثبان الرملية إلى الجبال الشاهقة، ليؤكد مكانة المملكة كموطن جديد وعصري لهذا الحدث العالمي".
وأضاف سموه: "المملكة لا تكتفي كل عام باستضافة أصعب راليات العالم، بل تعيد صياغة مفهوم التجربة وتطورها بما يعزز مكانتها الدولية".
كما أشار إلى أن البطل يزيد الراجحي يجسد "الحلم السعودي الذي أصبح واقعًا"، مشيدًا بجهوده ومشاركاته التي تلهم جيل الشباب والسائقين، مؤكدًا أن برنامج "الجيل السعودي القادم" يهدف إلى تمكين السائقين والملاحين السعوديين من تحقيق أحلامهم والمشاركة في رالي داكار والتألق في منافساته.
وأوضح البيان أن رالي داكار السعودية 2026 سيشهد مشاركة 812 متسابقًا، بينهم 39 مشاركة نسائية، يمثلون 69 جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر 433 مركبة في فئات متعددة.
وسيتطلّب السباق قطع مسافة إجمالية تبلغ 7994 كيلومترًا، منها 4840 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وينطلق الرالي من ينبع على ساحل البحر الأحمر يوم 3 يناير المقبل، مرورًا بكل من العلا، حائل، الرياض، وادي الدواسر، بيشة، الحناكية، قبل أن يُختتم مجددًا في ينبع يوم 17 يناير 2026.
يتضمن السباق مرحلة استعراضية و13 مرحلة رئيسية، تبدأ من ينبع وتنتهي بها، على النحو التالي:
- 3 يناير (المرحلة الاستعراضية): ينبع – ينبع (98 كم، الخاصة 23 كم).
- 4 يناير (المرحلة 1): ينبع – ينبع (518 كم، الخاصة 305 كم).
- 5 يناير (المرحلة 2): ينبع – العلا (504 كم، الخاصة 400 كم).
- 6 يناير (المرحلة 3): العلا – العلا (666 كم، الخاصة 422 كم).
- 7 يناير (المرحلة 4): العلا – مخيم المبيت (526 كم، الخاصة 451 كم).
- 8 يناير (المرحلة 5): مخيم المبيت – حائل (428 كم، الخاصة 372 كم).
- 9 يناير (المرحلة 6): حائل – الرياض (920 كم، الخاصة 331 كم).
- 10 يناير (يوم الراحة): الرياض.
- 11 يناير (المرحلة 7): الرياض – وادي الدواسر (876 كم، الخاصة 462 كم).
- 12 يناير (المرحلة 8): وادي الدواسر – وادي الدواسر (717 كم، الخاصة 481 كم).
- 13 يناير (المرحلة 9): وادي الدواسر – مخيم المبيت (531 كم، الخاصة 410 كم).
- 14 يناير (المرحلة 10): مخيم المبيت – بيشة (469 كم، الخاصة 421 كم).
- 15 يناير (المرحلة 11): بيشة – الحناكية (882 كم، الخاصة 347 كم).
- 16 يناير (المرحلة 12): الحناكية – ينبع (718 كم، الخاصة 310 كم).
- 17 يناير (المرحلة 13): ينبع – ينبع (141 كم، الخاصة 105 كم).
شهد المؤتمر الصحفي تكريم البطل السعودي يزيد الراجحي، بعد تحقيقه أول فوز سعودي في تاريخ البطولة خلال رالي داكار 2025، كما تم الإعلان عن اختيار السائقين حمزة باخشب وعبدالله الشقاوي للمشاركة ضمن برنامج "الجيل السعودي القادم"، الهادف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة وتأهيلها للمنافسة في بطولات رياضة المحركات العالمية.