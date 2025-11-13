بأكثر من 800 مشارك.. ينبع تشهد انطلاق النسخة السابعة من رالي داكار السعودية 2026

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء أمس الخميس في حلبة كورنيش جدة، وشهد الكشف عن المسار الجديد للرالي، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، ويان لومان المدير العام لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير رالي داكار، إلى جانب ممثلين من وزارة الرياضة وعدد من الشركاء الرئيسيين والقائمين على الحدث.