أصغر رياضي سعودي يحمل آمال مواطنيه في أولمبياد باريس 2024.. ووالدته كلمة السر

ساعات قليلة تفصلنا عن تدشين أصغر رياضي سعودي في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية مشاركته التاريخية؛ إذ يشارك السباح الواعد زيد السراج في سباق 100 م حرة مدشنًا مشاركة تاريخية في باريس 2024 اليوم الثلاثاء عند الساعة الـ(12:15) ظهرًا بتوقيت الرياض.
صاحب الـ16 ربيعًا شق طريقه إلى أولمبياد باريس للمرة الأولى في تاريخه بعد تحقيقه زمنًا قدره 00:52:04، ضمن سباق 100 متر حرة في بطولة العالم للألعاب المائية 2024، التي احتضنتها قطر شهر فبراير الماضي.
ويحمل السباح الواعد آمال السعوديين في تحقيق إنجاز جديد على الصعيد الأولمبي، ولاسيما أنه حقق في دورة الألعاب السعودية ميداليتَيْن ذهبيتَيْن في سباق 200 متر حرة، وذهبية 400 متر حرة؛ ما يبشر بموهبة كبيرة قادمة لاحتلال مكانة كبرى.
وعلى الرغم من عمره الصغير إلا أن "السراج" يتسلح بتجارب وخبرات جيدة، اكتسبها خلال السنوات الأخيرة من مشاركاته المستمرة، وموهبته المميزة التي جذبت الأنظار إليه؛ إذ يحتفظ لاعب الهلال بالرقم القياسي في المنافسات المحلية لمنافسات 50 مترًا حرة.
وسبق للشاب السعودي تحطيم رقمه القياسي المسجل باسمه في سباق 100 متر حرة لفئة 15 - 17 عامًا، وذلك بزمن 54.33 ثانية، كما حقق رقمًا قياسيًّا في سباق 200 متر حرة في فئتَي الشباب والعمومي، وذلك بزمن قياسي 1:53:42 دقيقة في بطولة السباحة للمجرى القصير، التي أقيمت في الأحساء.
ويدين "السراج" لوالدته بالفضل في تعلُّمه السباحة، وتحقيقه تلك الإنجازات في هذه السن الصغيرة؛ إذ يقول في تصريح سابق إلى إذاعة "يو إف إم" السعودية إن والدته مَن علمته السباحة؛ لكونها سباحة ماهرة.
وأضاف: "والدتي كانت سباحة محترفة، وعلمتني كيف أسبح، وأن أركز أول شيء في السباحة والتمرين والأشياء القادمة والبطولات".
وتابع: "السباحة علمتني الصبر والتحمل، وأن أكون تحت الضغط في كل وقت".
واستعد السباح الصغير للدورة الأولمبية عبر معسكر تدريبي في الولايات المتحدة، تبعه معسكر آخر بالتعاون مع مركز التدريب الأولمبي السعودي "النخبة" في مدينة نورماندي في الشمال الفرنسي خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو 2024، قبل أن يصل إلى قرية الرياضيين في العاصمة الفرنسية لافتتاح باكورة مشاركاته الأولمبية.