أصغر رياضي سعودي يحمل آمال مواطنيه في أولمبياد باريس 2024.. ووالدته كلمة السر

وسبق للشاب السعودي تحطيم رقمه القياسي المسجل باسمه في سباق 100 متر حرة لفئة 15 - 17 عامًا، وذلك بزمن 54.33 ثانية، كما حقق رقمًا قياسيًّا في سباق 200 متر حرة في فئتَي الشباب والعمومي، وذلك بزمن قياسي 1:53:42 دقيقة في بطولة السباحة للمجرى القصير، التي أقيمت في الأحساء.