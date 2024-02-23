شباب أخضر اليد يواجهون الأردن وديًّا

يواجه المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد 2004، نظيرَه منتخب الأردن، عند الساعة "3:00" مساء غدٍ السبت، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وذلك في البطولة الدولية الودّية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة منتخبات: السعودية، والكويت، والأردن.
ويخوض شبابُ الأخضر مباراتين وديتين؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها الأردن في أبريل المقبل، وكأس آسيا للشباب المقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية في يوليو المقبل.
وانطلقت، اليوم الجمعة، مبارياتُ الدورة الدولية الودية، وشهدت أولى المباريات فوزَ منتخب الكويت على منتخب الأردن بنتيجة "23-17"، وسيلتقي المنتخب السعودي مع منتخب الأردن مساء غدٍ السبت، قبل مواجهة منتخب الكويت الساعة "6:00" مساء بعد غدٍ الأحد.