شباب أخضر اليد يواجهون الأردن وديًّا

يواجه المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد 2004، نظيرَه منتخب الأردن، عند الساعة "3:00" مساء غدٍ السبت، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وذلك في البطولة الدولية الودّية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة منتخبات: السعودية، والكويت، والأردن.