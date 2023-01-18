في الجولة 17 من دوري يلو.. وسط حضور جماهيري كبير.. "المقرن" يقود الأهلي للثالث عبر بوابة الحزم

وسط حضور جماهيري كبير، قاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالله المقرن فريقه للمركز الثالث في دوري يلو، على حساب الضيف الحزم 1/0، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.