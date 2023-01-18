في الجولة 17 من دوري يلو.. وسط حضور جماهيري كبير.. "المقرن" يقود الأهلي للثالث عبر بوابة الحزم

وسط حضور جماهيري كبير، قاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالله المقرن فريقه للمركز الثالث في دوري يلو، على حساب الضيف الحزم 1/0، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات أصحاب الأرض لبلوغ مرمى الضيف، لكن كانت المحاولات سلبية، كما هو الحال لمحاولات الحزم.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تكفلت العارضة وقبلها حارس الحزم إبراهيم زايد بالتصدي لتسديدتي ثنائي الأهلي "كوم" وعبدالله المقرن.
وبتمريرة ولا أجمل من علي المجرشي، إلى زميله عبدالله المقرن، أحرز الأخير هدف السبق للأهلي عند الدقيقة 74.
بتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثالث في سلم ترتيب جدول دوري يلو، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة.