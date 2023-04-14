بعثة فريق القوة الجوية العراقي تصل إلى الرياض

وصلت اليوم الجمعة، بعثة نادي القوة الجوية العراقي إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة فريق الشباب ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وقد كان في استقبال البعثة العراقية الرئيس التنفيذي لنادي الشباب الأستاذ خليف الهويشان وعدد من منسوبي النادي، والملحق العسكري السفارة العراقية بالرياض.
ورحب الهويشان بالأشقاء العراقيين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم طيب الإقامة ومزيدا التوفيق والنجاح.
ويلتقي الفريقان، يوم الأحد القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام إياب تصفيات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.
يشار أن الشباب كان قد عاد بنقطة التعادل في مباراة الذهاب التي انتهت (1-1)، مما يعين أنه سيدخل المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل السلبي، أما إذا حصل التعادل في نفس نتيجة الذهاب سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين مع تشرين السوري ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات، بحيث يلتحق بالمجموعة الثالثة التي تضم النصر والزمالك المصري، إضافة إلى فريق آخر لم يحدد بعد.