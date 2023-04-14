بعثة فريق القوة الجوية العراقي تصل إلى الرياض

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين مع تشرين السوري ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات، بحيث يلتحق بالمجموعة الثالثة التي تضم النصر والزمالك المصري، إضافة إلى فريق آخر لم يحدد بعد.