"جولف السعودية" تعلن تفاصيل الجولة الختامية من سلسلة بطولة أرامكو للفرق

وتستعد البطلتان السابقتان أليسون لي وباتي تافاتاناكيت لمواجهة جديدة في هذه النسخة المثيرة من البطولة. الأمريكية أليسون لي، التي تُعد بطلة فردية مدافعة عن لقبها، تعود إلى الرياض بعد فوزها التاريخي في البطولة العام الماضي، حيث سجلت 65 ضربة في الجولة النهائية، محطمةً الرقم القياسي لجولات 54 على الجولة الأوروبية للسيدات.