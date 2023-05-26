وسط حضور جماهيري.. نادي الرياض يحتفي بأبطال الصعود لدوري روشن

أقام نادي الرياض أمس حفلاً احتفى من خلاله بالفريق الأول لكرة القدم بمناسبة صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) للموسم المقبل، وذلك في مقر النادي بالرياض.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل - في كلمته خلال الحفل- أن الفريق حقَّق الإنجاز وعاد لمكانه الطبيعي بعد غياب استمر 18 عاماً، مشيراً إلى أنهم في مجلس الإدارة وضعوا خطة عمل منذ استلامهم مهمة قيادة النادي، وتكللت جهودهم بالنجاح بالصعود من دوري الدرجة الثانية ثم للأولى وأخيراً للدوري الممتاز، مثمناً في هذا الصدد دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، واعداً بمضاعفة العمل والتحضير القوي للموسم المقبل الذي يختلف كلياً عن المنافسات السابقة.
وانطلق الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي عن النادي يحكي مسيرته وتحقيقه للألقاب إبان وجوده في الدوري الممتاز ،إضافة إلى أبرز لاعبيه والمراحل التاريخية التي مرت على النادي، ثم تم تكريم لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري الحاصلين على بطاقة الصعود وكذلك أعضاء فريق كرة قدم الصالات الحاصلين على بطولة الدوري الممتاز، كما تم تكريم لاعبي النادي القدامى ومحبيه والشركاء.