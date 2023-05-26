وسط حضور جماهيري.. نادي الرياض يحتفي بأبطال الصعود لدوري روشن

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل - في كلمته خلال الحفل- أن الفريق حقَّق الإنجاز وعاد لمكانه الطبيعي بعد غياب استمر 18 عاماً، مشيراً إلى أنهم في مجلس الإدارة وضعوا خطة عمل منذ استلامهم مهمة قيادة النادي، وتكللت جهودهم بالنجاح بالصعود من دوري الدرجة الثانية ثم للأولى وأخيراً للدوري الممتاز، مثمناً في هذا الصدد دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، واعداً بمضاعفة العمل والتحضير القوي للموسم المقبل الذي يختلف كلياً عن المنافسات السابقة.