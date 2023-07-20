تصنيف الفيفا الشهري.. الأرجنتين تتصدر والسعودية في المركز الـ53

وعلى المستوى العربي، تواجدت منتخبات أخرى بين قائمة أول 10، وهي قطر (58)، العراق (70)، الإمارات وعمان (72 و73)، الأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، فلسطين (96) وموريتانيا (99)، بينما حقق منتخب بنما، وصيف الكأس الذهبية، أفضل قفزة بتقدمه 12 خطوة للأمام، ليتواجد في المركز (45).