تحفيزاً لصقور الأخضر في موقعتي إندونيسيا والعراق.. "مع الأخضر قدام" توحّد الألوان

يُذكر أن المنتخب السعودي سيخوض مباراته الأولى أمام إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل، بينما سيواجه منتخب العراق في المباراة الثانية يوم 14 من الشهر ذاته، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة.