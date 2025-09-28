تحفيزاً لصقور الأخضر في موقعتي إندونيسيا والعراق.. "مع الأخضر قدام" توحّد الألوان

شهدت الحملة الجماهيرية "مع_الأخضر_قدام" التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاعلاً واسعاً من الأندية السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي دعماً للمنتخب السعودي الأول قبل مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وبالتزامن مع إعلان المدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد قائمة اللاعبين المشاركين في مواجهتي الملحق، جاء إطلاق الحملة في مبادرة وطنية تهدف إلى تحفيز الجماهير ودعم مسيرة المنتخب نحو الوصول إلى المونديال، كما طرح الاتحاد تذاكر المباراتين عبر منصة وي بوك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لحجز مقاعدهم ومؤازرة الأخضر.
وعبّرت الأندية عن مساندتها من خلال نشر رسائل تحفيزية لجماهيرها عبر حساباتها الرسمية، بما يعكس وحدة الصف الرياضي والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذا التفاعل يجسّد روح المسؤولية الوطنية، ويعزز الدعم المعنوي للأخضر استعداداً للاستحقاق القاري المقبل.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيخوض مباراته الأولى أمام إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل، بينما سيواجه منتخب العراق في المباراة الثانية يوم 14 من الشهر ذاته، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة.