مدرب الأهلي الجديد "موسيماني": هدفي استعادة التاريخ للفريق.. وسأجعل الأمة الخضراء سعيدة

وكان الأهلي قد أعلن اليوم الأحد تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للأوروجوياني روبيرت سيبولدي؛ وذلك بعد استغناء إدارة الأهلي عن خدماته مطلع سبتمبر الجاري إثر النتائج المتعثرة في دوري يلو للدرجة الأولى.