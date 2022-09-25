مدرب الأهلي الجديد "موسيماني": هدفي استعادة التاريخ للفريق.. وسأجعل الأمة الخضراء سعيدة

قال مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إنه يسعى إلى إعادة صناعة التاريخ من خلال قيادة فريقه الذي يطمح إلى العودة معه إلى دوري روشن للمحترفين.
وقال موسيماني عبر تغريدة، بثها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أنا متحمس جدًّا لهذه الفرصة، ولا أطيق الانتظار لمقابلة ورؤية فريقي الجديد».
وقدَّم شكره للإدارة الأهلاوية قائلاً: «شكرًا لرئيس النادي الأهلي والرئيس التنفيذي واللاعبين والداعمين على ثقتهم بي في هذه المهمة، وسأبذل قصارى جهدي، وأعدهم بإنشاء واستعادة التاريخ للفريق، وسأجعل الأمة الخضراء سعيدة».
وكان الأهلي قد أعلن اليوم الأحد تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للأوروجوياني روبيرت سيبولدي؛ وذلك بعد استغناء إدارة الأهلي عن خدماته مطلع سبتمبر الجاري إثر النتائج المتعثرة في دوري يلو للدرجة الأولى.