رياضة

مدرب النصر " بيولي " : أعلم أن الريان قوي ومنظم ..ولدينا طموحات كبيرة في الفوز

في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء الآسيوي
مدرب النصر " بيولي " : أعلم أن الريان قوي ومنظم ..ولدينا طموحات كبيرة في الفوز
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قال المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم الإيطالي " بيولي " إن فريقه يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث غدًا الاثنين، أمام الريان القطري، في ثاني جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتابع " بيولي" خلال المؤتمر الصحفي ، اليوم الأحد: "لقد تسلمت المهمة الفنية في 3 مباريات سابقة ولكن في الوقت نفسه لا زلت أتعرف على لاعبي النصر وأستكشف مستوياتهم الفنية".

وزاد : "أعلم أن الريان القطري فريق قوي ومنظم، ونستعد بقوة لخوض اللقاء ولدينا طموحات كبيرة في الفوز".

وأتم " بيولي" خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة قائلاً: "لن نتأثر ببعض الغيابات وأتمنى أن يلعب الفريق بروح المجموعة في مواجهة الغد".

مدرب النصر
دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

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