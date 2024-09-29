مدرب النصر " بيولي " : أعلم أن الريان قوي ومنظم ..ولدينا طموحات كبيرة في الفوز

قال المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم الإيطالي " بيولي " إن فريقه يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث غدًا الاثنين، أمام الريان القطري، في ثاني جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.