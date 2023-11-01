في الجولة التاسعة من "دوري يلو ".. العروبة يعزز صدارته بنقاط القادسية

عزز فريق العروبة الأول لكرة القدم صدارته بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب تغلبه على ضيفه القادسية بهدف دون رد مساء اليوم الأربعاء على ملعبه بمدينة الجوف ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة .