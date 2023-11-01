في الجولة التاسعة من "دوري يلو ".. العروبة يعزز صدارته بنقاط القادسية

عزز فريق العروبة الأول لكرة القدم صدارته بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب تغلبه على ضيفه القادسية بهدف دون رد مساء اليوم الأربعاء على ملعبه بمدينة الجوف ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة .
وأقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن ذات المجموعة حيث فاز الجبلين على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (حائل).
وتغلب فريق أحد خارج أرضه على مضيفه العين (3-1) على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية (الباحة).
وبعد نتائج مباريات الجولة انفرد العروبة بصدارة جدول الترتيب بـ 24 نقطة مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه العدالة فيما احتل القادسية المركز الثالث بـ 20 نقطة.
و جاء الجبلين في المركز الرابع برصيد 17 نقطة ويحتل الترجي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فيما صعد فريق أحد للمركز الرابع عشر برصيد 9نقاط وتراجع العين للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.