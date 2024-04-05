الشباب والاتفاق لتحسين مركزَيْهما.. والطائي والرياض للابتعاد عن مناطق الهبوط

تُستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام مباراتان على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة حائل.
يدخل الطائي المباراة وهو بالمركز الـ16 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.
يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ10 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يشارك الاتفاق بالمباراة وهو بالمركز السابع، ولديه 36 نقطة، في حين يأتي الرياض بالمركز الـ14 ويمتلك 25 نقطة.